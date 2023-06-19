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Колишній чоловік-зрадник Шакіри знову збирається одружитися

19 червня 2023 12:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жерар Піке одружується
футболіст Жерар Піке з подругою. Фото: instagram.com/3gerardpique/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишній чоловік співачки Шакіри, футболіст Жерар Піке планує великі зміни в особистому житті. Після новини про свою зраду співачці він планує одружитися.

Про це пише Daily Mail.

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Відповідальне рішення

Друзі спортсмена розповіли, що Жерар планує зробити пропозицію руки та серця 24-річній Кларі Чіа. З нею Піке у стосунках з минулої весни.

"Вони наважились на серйозне рішення. Планують ідеальний момент,щоб публічно заявити про це. Хочуть сказати про власні заручини під час весілля брата Жерара Піке", — говорить друг футболіста.

Після новин про зраду коханого Шакіра дала відверте інтерв'ю про те, які зробила висновки після трагедії в особистому житі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Не важливо, чи хтось тобі вірний, важливо, що ти вірний собі. Коли я почувалася розгубленою, саме музика повертає мене до самої себе. У кожної жінки є період у житті, коли вона більше не залежить від когось, а приймає себе, якою вона є. Бажання стати ідеальною для когось, змінюється на бажання бути собою. Жінки набагато сильніші та сміливіші, ніж про них думають", — сказала Шакіра в одному з інтерв'ю.

Про стосунки Піке і Чіа стало відомо наприкінці травня 2022-го. Шакіра підтвердила, що розлучилася з чоловіком через його зраду.

Співачка Шакіра, яка виховує від Піке двох синів, за інформацією західних ЗМІ перебуває у стосунках із зіркою Формули 1, Льюїсом Гамільтоном.

Нагадаємо, колумбійську співачку та танцівницю Шакіру, помітили з американським актором Томом Крузом. Почали ходити різні плітки про те, що нібито співачка має роман з актором.

Ранвше стало відомо, що співачка Шакіра, яка попрощалася з Іспанією після розлучення з футболістом Жераром Піке, переїхала з дітьми до США. Тепер вона вимушена витрачати гроші на те, аби також перевезти туди все своє майно.

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