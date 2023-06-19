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Бывший муж-изменщик Шакиры снова собирается жениться

19 июня 2023 12:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жерар Пике женится
футболист Жерар Пике с подругой. Фото: instagram.com/3gerardpique/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бывший муж певицы Шакиры, футболист Жерар Пике планирует большие перемені в личной жизни. После новости о своей измене певице, он планирует жениться.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ответственное решение

Друзья спортсмена рассказали, что Жерар планирует сделать предложение руки и сердца 24-летней Кларе Чиа. С ней Пике в отношениях с прошлой весны.

"Они решились на серьезное решение. Планируют идеальный момент, чтобы публично заявить об этом. Хотят сказать о собственной помолвке во время свадьбы брата Жерара Пике", — говорит друг футболиста.

После новостей об измене любимого Шакира дала откровенное интервью о том, какие сделали выводы после трагедии в личной жизни.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Не важно, кто-то кому-то ли верен, важно, что ты верен себе. Когда я чувствовала себя растерянной, именно музыка возвращает меня к самой себе. У каждой женщины есть период в жизни, когда она больше не зависит от кого-то, а принимает себя, такой какая она есть. Желание стать идеальной для кого-то, меняется на желание быть собой. Женщины гораздо сильнее и смелее, чем о них думают", — сказала Шакира в одном из интервью.

Об отношениях Пике и Чиа стало известно в конце мая 2022-го. Шакира подтвердила, что развелась с мужем из-за его измены.

Певица Шакира, воспитывающая от Пике двух сыновей, по информации западных СМИ, находится в отношениях со звездой Формулы 1, Льюисом Хамильтоном.

Напомним, колумбийскую певицу и танцовщицу Шакиру заметили с американским актером Томом Крузом. Начали ходить разные сплетни о том, что якобы у певицы роман с актером.

Ранее стало известно, что певица Шакира, которая простилась с Испанией после развода с футболистом Жераром Пике, переехала с детьми в США. Теперь она вынуждена тратить деньги на то, чтобы перевезти туда все свое имущество.

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