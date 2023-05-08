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Навіть року не пройшло після розлучення з Жераром Піке: Шакіра закрутила роман з Томом Крузом?

8 травня 2023 11:37
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Шакіру помітили з Томом Крузом – артисти проводили разом час
Співачка Шакіра та актор Том Круз на Гран–прі Майамі "Формули–1". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Знамениту колумбійську співачку та танцівницю Шакіру, яка минулого року розлучилася зі своїм чоловіком, іспанським футболістом Жераром Піке, помітили з американським актором Томом Крузом. Почали ходити різні плітки про те, що нібито співачка має роман з актором.

Про це повідомляє портал "BAZAAR"

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Відомо, що влітку минулого року колумбійська співачка Шакіра розлучилася з іспанським футболістом Жераром Піке, з яким вона була у шлюбі протягом 12 років. Вважається, що Шакіра сама вирішила покинути свого чоловіка після багатьох зрад з його боку.

Шакира и Жерар Пике с детьми
Співачка Шакіра з колишнім чоловіком Жераром Піке та дітьми на футбольній церемонії нагородження в Барселоні. Фото: google.com

Після розлучення колумбійська співачка вирішила поїхати зі своїми синами до Майамі, але Жерар Піке не хотів відпускати своїх дітей до іншої країни. Врешті–решт їм обом вдалося вирішити це питання та врегулювати цей конфлікт.

Після розлучення за особистим життям Шакіри почали активно стежити її шанувальники. Співачку багато разів підозрювали у романі з багатьма чоловіками, але жоден з них так і не підтвердився. Однак, зараз у мережі почали ходити чутки про те, що співачка нібито зустрічається з актором Томом Крузом.

Річ у тому, що відомого голлівудського актора помітили у компанії з колумбійською артисткою на Гран–прі Майамі "Формули–1". На заході вони разом ходили та позували на камеру. Через це численні шанувальники почали розганяти чутки про те, що у колумбійської поп–діви Шакіри з’явився новий залицяльник.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома колумбійська співачка Шакіра заявила про переслідування її дітей.

Раніше ми розповідали, що відома виконавиця Шакіра вирішила поїхати з Іспанії.

Також ми повідомляли про те, що колумбійська співачка Шакіра випустила третю пісню про розлучення з Жераром Піке.

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