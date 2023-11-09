Колишній голова компанії Sony домагався Шерон Стоун

Голлівудська акторка Шерон Стоун. Фото: Google

Американська акторка Шерон Стоун зробила сенсаційне зізнання. За її словами, ще у 1980-х роках її домагався колишній глава студії Sony.

Про це повідомляє видання BBC.

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В одному з подкастів 65-річна акторка розповіла про свої зіткнення із домаганнями в кіноіндустрії. За її словами, колишній керівник, ім’я якого вона не стала називати, дістав свій статевий орган з трусів прямо перед обличчям Шерон під час однієї з ділових зустрічей.

Цей інцидент стався ще задовго до того, як такі фільми, як "Основний інстинкт" та "Казино") зробили Стоун міжнародною зіркою. Але спочатку чоловік у піджаку від Ralph Lauren та ковбойських чоботах промовив чимало компліментів у бік Шерон.

"Всі говорять про тебе, глянь на себе. Які у тебе риси обличчя? Ти така розумна і красива, а яке волосся. Потім він підійшов прямо до мене і сказав: "Але спочатку..." І витягнув свій пеніс прямо в мене перед обличчям", — шокувала зізнанням Стоун.

Голлівудська акторка Шерон Стоун в молодості. Фото: Google

"Звичайно, я була дуже молода. І я взагалі дуже життєрадісна людина, тому, коли нервую, я починаю сміятися. Я почала сміятися і плакати одночасно, не могла зупинитися, бо в мене почалася істерика. Я не могла зупинитися, і він не знав, що робити. Тому, звичайно, він прибрав його та вийшов через двері за своїм столом. Я зовсім не розуміла, що мені робити", — розповіла Шерон.

Стоун продовжила просто сидіти в кабінеті впливової людини та плакати. Нарешті прийшла його секретарка і вивела акторку-початківицю. За словами Шерон, це був далеко не останній з таких неприємних випадків в її кар’єрі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шерон Стоун переслідує колишній військовий. Також ми розповідали, що допомогло їй пережити втрату членів родини.