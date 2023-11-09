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Бывший глава компании Sony приставал к Шэрон Стоун

9 ноября 2023 10:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывший глава компании Sony приставал к Шэрон Стоун
Голливудская актриса Шэрон Стоун. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская актриса Шэрон Стоун совершила сенсационное признание. По ее словам, еще в 1980-х годах к ней приставал бывший глава студии Sony.

Об этом сообщает издание BBC.

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В одном из подкастов 65-летняя актриса рассказала о своих столкновениях с притязаниями в киноиндустрии. По ее словам, бывший руководитель, имя которого она не стала называть, достал свой половой орган из трусов прямо перед лицом Шэрон во время одной из деловых встреч.

Этот инцидент произошел еще задолго до того, как такие фильмы, как "Основной инстинкт" и "Казино", сделали Стоун международной звездой. Но сначала мужчина в пиджаке от Ralph Lauren и ковбойских сапогах произнес немало комплиментов в сторону Шэрон.

"Все говорят о тебе, посмотри на себя. Какие у тебя черты лица? Ты такая умная и красивая, а какие волосы. Потом он подошел прямо ко мне и сказал: "Но сначала..." И вытащил свой пенис прямо у меня перед лицом", — шокировала признанием Стоун.

Шэрон Стоун
Голливудская актриса Шэрон Стоун в молодости. Фото: Google

"Конечно, я была очень молода. И я, в общем, очень жизнерадостный человек, поэтому, когда нервничаю, начинаю смеяться. Я начала смеяться и плакать одновременно, не могла остановиться, потому что у меня началась истерика. Я не могла остановиться, и он не знал что делать. Поэтому, конечно, он убрал его и вышел через дверь за своим столом. Я совсем не понимала, что мне делать", — рассказала Шэрон.

Стоун продолжила сидеть в кабинете влиятельного человека и плакать. Наконец пришла его секретарша и вывела начинающую актрису. По словам Шэрон, это был далеко не последний из таких неприятных случаев в ее карьере.

Напомним, ранее мы писали, что Шэрон Стоун преследует бывший военный. Также мы рассказывали, что помогло ей пережить потерю членов семьи.

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