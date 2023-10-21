Шерон Стоун переслідує колишній військовий

Американська акторка Шерон Стоун. Фото: Google

Голлівудську акторку Шерон Стоун понад два роки переслідує сталкер, який раніше служив в угорській армії. Через це зірка та її родина не можуть почуватися в безпеці.

Про це повідомляє видання Daily Mail із посиланням на приватного детектива Пола Баррезі, до якого Стоун звернулася за допомогою.

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Колишній спецпризначенець угорської армії Сандор Борос зараз мешкає в Лондоні. За словами військового, 1986-го, коли Шерон було 28 років, вона була його нареченою і народила від нього сина на ім'я Джеймс, якого було вбито невдовзі після народження. І саме аби дізнатися про обставини смерті дитини, він і робить відчайдушні спроби зустрітися з зіркою.

"Він не дає їй спокій. Він переслідував її останні два роки, а нещодавно заявився до будинків її матері, брата і сестри. Він все ретельно спланував. Його агресія і пристрасть посилилися", — шокував заявою Баррезі.

Сталкер Шерон Стоун, Сандор Борос. Фото: Daily Mail

В одному з останніх листів Борос написав актрисі, що його психічний стан покращився. Втім це не зупиняє його дізнатися за його словами правду, яку від нього приховує титулована акторка.

"Нещодавно я повернувся з Лос-Анджелеса. Я приходив до твоєї мами Дороті, щоб дізнатися про твою адресу, щоб ми могли поговорити про те життя, яке у нас з тобою було. Спілкувався зі старшим братом Майклом, але він був грубий зі мною і хотів викликати поліцію. Будь ласка, зв'яжися зі мною", — йдеться в одному з листів, який оприлюднив Пол Баррезі.

Юридично, Шерон може домогтися заборонного ордера. Раніше вона вже таким чином захистилася від іншого сталкера, італійця Агостіно Помато. Той стверджував, що спеціально приїхав з Італії, щоб побратися із зіркою. Після того, як чоловік потрапив до психіатричної лікарні, він якийсь час продовжував писати Шерон листи.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто переслідує співачку Злату Огнєвіч. Також ми розповідали про знаменитостей, які ставали жертвами сталкерів.