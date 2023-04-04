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Бывший возлюбленный Шакиры раскритиковал ее поклонников: досталось и певице

4 апреля 2023 20:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Жерар Пике раскритиковал Шакиру и ее поклонников
Певица Шакира и футболист Жерар Пике
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Расставание колумбийской певицы Шакиры и испанского футболиста Жерара Пике активно обсуждают в соцсетях. Знаменитости едва ли не ежедневно дают поводы это делать — артистка выпускает песни, в которых напоминает об изменах спортсмена, и дает откровенные интервью. Пике тоже не молчит.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Футболист заявил, что после расставания с певицей и новостей о своем романе с 23-летней Кларой Чиа его постоянно хейтят в соцсетях поклонники Шакиры.

"Моя бывшая — латиноамериканка... Вы просто не видите той критики, которую я получаю от ее поклонников. Очень много варварства", — заявил Пике.

Жерар отметил, что ему нет дела до хейтеров и того, что они говорят.

"Мне все равно. Я не знаю этих людей в реальности. У них нет своей жизни, и они только и могут, что критиковать как роботы. Почему я должен придавать их мнению какое-то значение?", — спросил футболист у интервьюера, журналиста Жерара Ромеро.

Пике также отметил, что если будет обращать на это внимание, то "умрет".

"Они хотят, чтобы вы переживали, но если вы будете это делать, они выиграют. Вы должны показать, что вам все равно, потому что это еще больше злит их", — продолжил Пике.

Жерар также прокомментировал одну из новых композиций Шакиры, в которой она спела о нем и его новой девушке.

"Эта тема с треком... Это нормально, просто мода такая. Но иногда люди не думают о последствиях, которые могут быть для другого человека, на котором вы сгоняете свой гнев... Но это, конечно, отличная идея для певицы, которой потом говорят: "О, тычертова королева", — подытожил 36-летний спортсмен.

Слова Пике вызвали новую волну критики: его обвинили в ксенофобии. Пользователи соцсетей спрашивают, почему футболисту обязательно нужно было вспомнить о том, что его бывшая возлюбленная — латиноамериканка. Комментаторы уверены, что так Жерар намекнул на то, что латиноамериканцы — "дикари" из-за того, что он стал объектом критики. Сама Шакира позже написала в Twitter, что гордится тем, что она латиноамериканка.

Напомним, ранее мы писали, что Шакира попрощалась с Испанией: куда после громкого развода из Пике переезжает певица. Также мы рассказывали, что Шакира исполнила хит о расставании с Пике на шоу американского телеведущего Джимми Феллона.

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