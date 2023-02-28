Шакіра про розставання з Жераром Піке: нові подробиці

Колумбійська співачка Шакіра та іспанський футболіст Жерар Піке

Розставання колумбійської співачки Шакіри та іспанського футболіста Жерара Піке активно обговорюють у соцмережах. Хоча "адіос" артистка сказала спортсмену ще в червні минулого року. Шакіра не відпускає болючу ситуацію: вона випустила вже три пісні, в яких нагадує колишньому про його зраду. І роздає відверті інтерв'ю.

Останнє, яке з’явилось на YouTube каналі Ultima Hora, підірвало соцмережі.

Деталі

За словами співачки, після розставання з 36-річним Піке вона стала сильнішою. Тепер Шакіра не збирається залежати від чоловіків.

"Я купилася на цю історію про те, що жінці потрібен чоловік, щоб бути повноцінною. У мене теж була мрія про сім'ю, де у дітей мама та тато живуть під одним дахом", — зізналась 46-річна Шакіра.

Колумбійська діва не забула й про 23-річну студентку Клару Чіа, з якою зраджував їй Піке. Спортсмен вже не приховує свою нову пасію та виводить її у світ, публікує фотографії та тікає разом з нею від папараці.

"У пеклі є окреме місце, котел для жінок, які не підтримують інших жінок", — відверто висловилась про молоду дівчину Шакіра.

Жерар Піке та Клара Чіа

Тим часом співачка збирає максимум дивідендів від розставання з Піке. За цей час вона випустила три пісні, в яких натякає на зраду спортсмена. Іспанське видання elEсономіста порахувало, що завдяки неймовірним показникам завантажень та прослуховуванням, Шакіра заробила на композиціях 34 мільйони доларів.

Історія кохання Шакіри та Піке

Зіркова парочка познайомилась 2010 року під час виступів на зйомках відеокліпу на пісню Waka Waka (This time for Africa), яка стала офіційним гімном Чемпіонату світу з футболу у Південно-Африканській Республіці. Між Шакірою та Жераром одразу виникла пристрасть, і свої стосунки вони підтвердили у лютому 2011-го. Цікавий факт — в обох день народження 2 лютого. Колумбійська співачка старша за спортсмена на десять років.

У вересні 2012-го співачка повідомила про те, що пара чекає дитину. 22 січня 2013 року у Барселоні Шакіра народила хлопчика, якого назвали Мілан Піке Мебарак. Через три роки у зіркової пари народився син Саша. Попри наявність двох дітей Шакіра та Жерар офіційно не оформили шлюб.

Про зраду співачка дізналась випадково. Вона повернулась з гастролей і побачила, що хтось їв полуничне варення. Річ у тому, що Жерар його не любить. Так Шакіра і з’ясувала, що спортсмен водив до їхньої спальні коханку. Розставання було миттєвим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію. Також ми розповідали, що Шакіра опублікувала відео, в якому натякнула на "вбивство" Жерара Піке та його нової дівчини.