Бывший редактор Vanity Fair рассказал, сколько будет продолжаться брак принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Известный бывший редактор Vanity Fair заявил, что брак Меган Маркл и принца Гарри будет длиться "годы, а не десятилетия". 74-летний канадец Грейдон Картер считает, что вышедшая замуж за герцога в 2018 году герцогиня Сассекская сделала это, "чтобы получить деньги, популярность и титул".

Об этом пишет Daily Mail .

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После королевской свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в 2018 году Сассекские отказались от своих обязанностей в королевской семье, переехали в Калифорнию и родили двоих детей, Лилибет и Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Но брак может продолжаться недолго, сказал Картер: "Я бы измерял продолжительность брака годами, а не десятилетиями. Мне кажется, что она окрутила бедного Гарри и получила то, что хотела: славу, деньги и титул. Его ценность для нее уменьшается каждый день".

Картер сказал, что он не думал, что Маркл вернется в актерство, но сказал: "Если шоу "Настоящие домохозяйки из Монтесито" в работе, она была бы в восторге".

Во время выступления на мероприятии в прошлом месяце Меган сказала зрителям: "Быть мамой — это самое важное в моей жизни".

Затем она жестом показала в сторону Гарри, который был в зале, добавив: "Помимо брака с ним".

После резкого ухода от королевских обязанностей пара создала свою благотворительную компанию Archewell, подписала пятилетний контракт на 100 миллионов долларов с Netflix и эксклюзивное соглашение на 20 миллионов долларов из Spotify.

Напомним, в сети выбрали самую стильную звездную пару.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Мегана Маркла.