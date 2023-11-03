Комаров поділився враженнями від перебування у звільненому Херсоні

Український ведучий Дмитро Комаров на Харківщині. Фото: Instagram Дмитра Комарова

Український журналіст і ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров продовжує знімати деокуповані міста. Цього разу телеведучий показав жахливі кадри з Херсону і розповів про свої емоції, які він відчув там.

Відповідними фотографіями Дмитро Комаров поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Приїзд до звільненого Херсону

Найвідоміший ведучий України Дмитро Комаров згадав свої емоції, щойно він приїхав до деокупованого Херсону. Він розповів, що побачив у місті після того, як там були російські війська. Також журналіст згадав і те, як люди святкували звільнення свого міста.

"Одразу після звільнення Херсону першими емоціями були страх і шок. Ми їхали через абсолютно розбиті села, де не було нічого живого. Розбиті дороги, заміновані поля. Але Херсон зустрів нас цілим. Скрізь висіли плакати "Росія тут назавжди". Люди знімали їх в перший же день після звільнення. Скрізь було чути сигнали машин, святкові, щасливі вигуки. І всюди були люди з щасливими очима та усмішками. Це було справжнє свято", — зазначив Дмитро Комаров.

Журналіст Дмитро Комаров у Херсоні після його деокупації. Фото: Instagram Дмитра Комарова

Також ведучий програми "Світ навиворіт" розповів і про страшні емоції після того, як він побачив, що наробили росіяни. Він зазначив, що неможливо відчути весь жах людей, які живуть під постійними обстрілами, через телевізор або соціальні мережі.

"Коли ми повернулися через рік, то побачили місто зовсім іншим. Розбитим через постійні "прильоти" 24/7. Росіяни б’ють хаотично по всій території: по цивільній інфраструктурі, по мирному населенню, по комунальним службам. Щотижня гинуть люди. В зоні ризику — всі. Цю атмосферу напруженості неможливо відчути через новини у Telegram чи по телебаченню", — також додав український ведучий.

Ведучий Дмитро Комаров у Херсоні. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про ведучого

Дмитро Комаров є ведучим програми "Світ навиворіт", де він їздить світом і показує людям зворотній бік різних країн. Втім, під час повномасштабної війни телеведучий призупинив зйомки у світі та почав показувати українцям міста після звільнення від російських військ у документальному фільмі "Рік. За кадром".

Зокрема, Дмитро Комаров їздив на Київщину і Харківщину, а також брав інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського. Спілкувався також ведучий і з начальником ГУР Кирилом Будановим, з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та іншими.

Ведучий Дмитро Комаров з президентом України Володимиром Зеленським у фільмі "Рік. За кадром". Фото: скриншот з YouTube

Журналіст Дмитро Комаров з начальником ГУР Кирилом Будановим у фільмі "Рік. За кадром". Фото: скриншот з YouTube

Телеведучий Дмитро Комаров з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним у фільмі "Рік. За кадром". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Дмитро Комаров розповів про зйомки фільму "Рік. За кадром".

Раніше ми розповідали про те, що журналіст Дмитро Комаров показав себе на кордоні України та Росії.

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