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Комаров рассказал, какой ужас он увидел в Херсоне после российской оккупации

3 ноября 2023 12:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Комаров поделился впечатлениями от пребывания в освобожденном Херсоне
Украинский ведущий Дмитрий Комаров в Харьковской области. Фото: Instagram Дмитрия Комарова
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский журналист и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров продолжает снимать деоккупированные города. На этот раз телеведущий показал ужасные кадры из Херсона и рассказал о своих эмоциях, которые он испытал там.

Соответствующими фотографиями Дмитрий Комаров поделился на своей странице в Instagram.

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Приезд в освобожденный Херсон

Самый известный ведущий Украины Дмитрий Комаров вспомнил свои эмоции, как только он приехал в деоккупированный Херсон. Он рассказал, что увидел в городе после того, как там были российские войска. Также журналист вспомнил и то, как люди праздновали освобождение своего города.

"Сразу после освобождения Херсона первыми эмоциями были страх и шок. Мы ехали через абсолютно разбитые села, где не было ничего живого. Разбитые дороги, заминированные поля. Но Херсон встретил нас целым. Везде висели плакаты "Россия здесь навсегда". Люди снимали их в первый же день после освобождения. Везде были слышны сигналы машин, праздничные, счастливые возгласы. И повсюду были люди со счастливыми глазами и улыбками. Это был настоящий праздник", — отметил Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров
Журналист Дмитрий Комаров в Херсоне после его деоккупации. Фото: Instagram Дмитрия Комарова

Также ведущий программы "Мир наизнанку" рассказал и о страшных эмоциях после того, как он увидел, что натворили россияне. Он отметил, что невозможно почувствовать весь ужас людей, живущих под постоянными обстрелами, через телевизор или социальные сети.

"Когда мы вернулись через год, то увидели город совсем другим. Разбитым из-за постоянных прилетов 24/7. Россияне бьют хаотично по всей территории: по гражданской инфраструктуре, по мирному населению, по коммунальным службам. Еженедельно гибнут люди. В зоне риска — все. Эту атмосферу напряженности невозможно почувствовать через новости в Telegram или по телевидению", — также добавил украинский ведущий.

Публикация со страницы Дмитрия Комарова
Ведущий Дмитрий Комаров в Херсоне. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о ведущем

Дмитрий Комаров является ведущим программы "Мир наизнанку", где он ездит по миру и показывает людям обратную сторону разных стран. Во время полномасштабной войны телеведущий приостановил съемки в мире и начал показывать украинцам города после освобождения от российских войск в документальном фильме "Год. За кадром".

В частности, Дмитрий Комаров ездил в Киевскую и Харьковскую области, а также брал интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Общался также ведущий и с начальником ГУР Кириллом Будановым, с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и другими.

Дмитрий Комаров с президентом Украины Владимиром Зеленским
Ведущий Дмитрий Комаров с президентом Украины Владимиром Зеленским в фильме "Год. За кадром". Фото: скриншот с YouTube
Дмитрий Комаров с начальником ГУР Кириллом Будановым
Журналист Дмитрий Комаров с начальником ГУР Кириллом Будановым в фильме "Год. За кадром". Фото: скриншот с YouTube
Дмитрий Комаров с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным
Телеведущий Дмитрий Комаров с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в фильме "Год. За кадром". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Дмитрий Комаров рассказал о съемках фильма "Год. За кадром".

Ранее мы говорили о том, что журналист Дмитрий Комаров показал себя на границе Украины и России.

Также мы сообщали, что ведущий Дмитрий Комаров рассказал о российской пропаганде.

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