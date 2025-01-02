Дмитро Комаров зустрівся з дітьми, які втратили батьків через війну — фото

Дмитро Комаров з дітьми. Фото: пресслужба

Журналіст та мандрівник Дмитро Комаров до новорічних свят вирішив здійснити мрію дітей, які втратили одного чи обох батьків під час повномасштабної війни в Україні. Телеведучий зустрівся з дітлахами у "Резиденції Санти" на ВДНГ.

Як минула зустріч стало відомо з репортажу "Сніданок з 1+1".

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Дмитро Комаров зустрівся з дітьми-сиротами

На дітей чекала особлива святкова програми, під час якої несподівано з'явився Комаров. Спілкування із ведучим принесло дітям яскраві емоції та незабутні враження.

Дмитро Комаров зустрівся з дітьми-сиротами. Фото: пресслужба

Під час зустрічі малеча мала можливість не лише дізнатися більше про екстремальні пригоди мандрівника, а й отримати в подарунок тематичні аксесуари. Це були особливі годинники, які стануть корисними в подорожах завдяки вбудованим функціям: термометру, компасу, свистку та навіть можливості розвести вогонь.

Дмитро Комаров здійснив мрію дітей. Фото: пресслужба

"Ці дітки дуже сильні, попри трагедію, яку пережили. Вони продовжують жити. Наше завдання — зробити їхнє життя щасливим. Мене вразило те, що вони на пам’ять знають сотні програм, ідеально та посекундно. Тому мені було важливо розповісти їм, що залишилось за лаштунками, дати мотивацію й силу вірити в себе", — зазначив Дмитро після зустрічі.

Дмитро Комаров здійснив мрію дітей-сиріт. Фото: пресслужба

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