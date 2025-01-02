Дмитро Комаров зустрівся з дітьми, які втратили батьків через війну — фото

Комаров здійснив мрію дітей, які втратили батьків через війну
Журналіст та мандрівник Дмитро Комаров до новорічних свят вирішив здійснити мрію дітей, які втратили одного чи обох батьків під час повномасштабної війни в Україні. Телеведучий зустрівся з дітлахами у "Резиденції Санти" на ВДНГ.
Як минула зустріч стало відомо з репортажу "Сніданок з 1+1".
Дмитро Комаров зустрівся з дітьми-сиротами
На дітей чекала особлива святкова програми, під час якої несподівано з'явився Комаров. Спілкування із ведучим принесло дітям яскраві емоції та незабутні враження.
Під час зустрічі малеча мала можливість не лише дізнатися більше про екстремальні пригоди мандрівника, а й отримати в подарунок тематичні аксесуари. Це були особливі годинники, які стануть корисними в подорожах завдяки вбудованим функціям: термометру, компасу, свистку та навіть можливості розвести вогонь.
"Ці дітки дуже сильні, попри трагедію, яку пережили. Вони продовжують жити. Наше завдання — зробити їхнє життя щасливим. Мене вразило те, що вони на пам’ять знають сотні програм, ідеально та посекундно. Тому мені було важливо розповісти їм, що залишилось за лаштунками, дати мотивацію й силу вірити в себе", — зазначив Дмитро після зустрічі.
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