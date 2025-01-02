Дмитрий Комаров встретился с детьми, потерявшими родителей из-за войны — фото

Дмитрий Комаров с детьми. Фото: пресс-служба

Журналист и путешественник Дмитрий Комаров к новогодним праздникам решил осуществить мечту детей, потерявших одного или обоих родителей во время полномасштабной войны в Украине. Телеведущий встретился с детьми в "Резиденции Санты" на ВДНХ.

Как прошла встреча стало известно из репортажа "Завтрак с 1+1".

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Детей ждала особая праздничная программы, во время которой неожиданно появился Комаров. Общение с ведущим принесло детям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Дмитрий Комаров встретился с детьми-сиротами. Фото: пресс-служба

Во время встречи малышей имела возможность не только узнать больше об экстремальных приключениях путешественника, но и получить в подарок тематические аксессуары. Это были особые часы, которые станут полезны в путешествиях благодаря встроенным функциям: термометру, компасу, свистку и даже возможности развести огонь.

Дмитрий Комаров осуществил мечту детей. Фото: пресс-служба

"Эти детки очень сильные, несмотря на трагедию, которую пережили. Они продолжают жить. Наша задача — сделать их жизнь счастливой. Меня поразило то, что они на память знают сотни программ, идеально и посекундно. Поэтому мне было важно рассказать им, что осталось за кулисами, дать мотивацию и силу верить в себя", — отметил Дмитрий после встречи.

Дмитрий Комаров осуществил мечту детей-сирот. Фото: пресс-служба

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