Комедійного актора Джонна Гілла звинуватили у домаганнях

Актор Джонна Гілл. Фото: instagram.com/jonahhill_newofficial/

Американський актор Джона Гілл знову змушений відповідати на звинувачення. Цього разу зірці комедій згадали домагання до неповнолітньої.

Про це пише Daily Mail.

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Поцілунок з неповнолітньою

Після того, як колишня дівчина, серфінгістка Сара Бреді, з якою актор зустрічався майже два роки, відверто розповіла про тиск на неї, актор Алекса Ніколас теж пригадала Джонну Гіллу минуле. Алекса стверджує, що коли їй було 16 років, актор, якому виповнилося 24 роки, силоміць поцілував її.

Інцидент трапився у будинку актора Джастіна Лонга під час вечірки.

"Він вернув на мене увагу, адже коли попросила сигарету, він сказав, що має у машині. Не виглядало, наче він щось замислив, я довірилась йому. Він сказав, що, якщо я хочу сигарету, то маю піти з ним. Сам він не хотів йти. Коли вийшла на вулицю, він взяв сигарети з авто, але мені не дав. Ми пішла назад, я знову попросила сигарету, він штовхнув мене до дверей і засунув язика мені до рота. Я відштовхнула його та вбігла в будинок", — розповіла акторка.

Напередодні дівчина Джона Гілла опублікувала скриншоти листування з актором в месенджері. Гілл забороняв їй викладати фотографії в купальнику, попри те, що Сара професійно займається серфінгом. Також Джона негативно ставився до інтересу Бреді до моделінгу. 39-річний Гілл був впевнений, що це руйнує їхні стосунки.

Нагадаємо, збанкрутілого "актора-канібала" Армі Гаммера зобов'язали платити аліменти.

Ранвше стало відомо, що дружина актора Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер розповіла, що він не дотримав слова у деяких питаннях, які стосуються їхнього розлучення. Та виявляється, сама жінка теж, за словам актора, вчинила не за совістю.