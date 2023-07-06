Збанкрутілого "актора-канібала" Армі Гаммера зобов'язали платити аліменти
Американський актор Армі Гаммер, якого звинувачували у зґвалтуванні та в цілій низці насильницьких інцидентів з натяками на канібалізм, знайшов компроміси з колишньою дружиною Елізабет Чемберс щодо виховання дітей. Водночас суд визначив розмір аліментів, яку кінозірка має щомісячно виплачувати родині.
Про це повідомляє видання Page Six.
Збанкрутілий актор
Армі Гаммер платитиме колишній дружині лише 1500 доларів на місяць на утримання їхніх двох дітей. У рішенні про розлучення йдеться, що актор погодився "розщедритися" на невелику суму, тому що він не має доходу, щоб платити більше.
У судових документах також зазначено, що 1500 доларів були компромісом, досягнутим Гаммером і Чемберс. Однак кожні шість місяців кожен з них повинен буде подавати поточну фінансову звітність, яка може надати будь-якій стороні право вимагати переоцінки аліментів.
Колишня зіркова парочка досягла угоди щодо спільно нажитого майна. 36-річний актор та 40-річна Елізабет вирішили всі спірні моменти, пов'язані з їхніми дітьми. Вони не припинять спілкуватися і підтримуватимуть одне одного, щоб восьмирічна дочка Гарпер та шестирічний син Форд не відчували тиску.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі скандального розлучення дружина голлівудського актора Кевіна Костнера втекла з дітьми з Каліфорнії. Також ми розповідали, що колумбійсько-американська співачка Каміла Кабельйо та канадський виконавець Шон Мендес вдруге розірвали стосунки.