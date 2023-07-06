Збанкрутілого "актора-канібала" Армі Гаммера зобов'язали платити аліменти

Американський актор Армі Гаммер. Фото: Google

Американський актор Армі Гаммер, якого звинувачували у зґвалтуванні та в цілій низці насильницьких інцидентів з натяками на канібалізм, знайшов компроміси з колишньою дружиною Елізабет Чемберс щодо виховання дітей. Водночас суд визначив розмір аліментів, яку кінозірка має щомісячно виплачувати родині.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Армі Гаммер платитиме колишній дружині лише 1500 доларів на місяць на утримання їхніх двох дітей. У рішенні про розлучення йдеться, що актор погодився "розщедритися" на невелику суму, тому що він не має доходу, щоб платити більше.

У судових документах також зазначено, що 1500 доларів були компромісом, досягнутим Гаммером і Чемберс. Однак кожні шість місяців кожен з них повинен буде подавати поточну фінансову звітність, яка може надати будь-якій стороні право вимагати переоцінки аліментів.

Колишня зіркова парочка досягла угоди щодо спільно нажитого майна. 36-річний актор та 40-річна Елізабет вирішили всі спірні моменти, пов'язані з їхніми дітьми. Вони не припинять спілкуватися і підтримуватимуть одне одного, щоб восьмирічна дочка Гарпер та шестирічний син Форд не відчували тиску.

Армі Гаммер з колишньою дружиною та дітьми. Фото: Instagram/elizabethchambers

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі скандального розлучення дружина голлівудського актора Кевіна Костнера втекла з дітьми з Каліфорнії. Також ми розповідали, що колумбійсько-американська співачка Каміла Кабельйо та канадський виконавець Шон Мендес вдруге розірвали стосунки.