Комедийного актера Джона Гилла обвинили в притязаниях

Актер Джонна Гилл. Фото: instagram.com/jonahhill_newofficial/

Американский актер Джона Гилл снова вынужден отвечать на обвинения. На этот раз звезды комедий вспомнили домагательства к несовершеннолетней.

Об этом пишет Daily Mail.

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После того, как бывшая девушка, серфингистка Сара Брэди, с которой актер встречался почти два года, откровенно рассказала о давлении на нее, актриса Алекса Николас тоже вспомнила Джона Хиллу прошлое. Алекса утверждает, что когда ей было 16 лет, актер, которому исполнилось 24 года, силой поцеловал ее.

Инцидент произошел в доме актера Джастина Лонга во время вечеринки.

"Он обратил на меня внимание, а когда попросила сигарету, он сказал, что они в машине. Не выглядело, будто он что-то задумал, я доверилась ему. Он сказал, что если я хочу сигарету, то должна пойти с ним. Сам он не хотел идти. Когда вышла на улиц, он взял сигареты с авто, но мне не дал. Мы пошла назад, я снова попросила сигарету, он толкнул меня к двери и засунул язык мне в рот. Я оттолкнула его и вбежала в дом", — рассказала актриса.

Накануне девушка Джона Хилла опубликовала скриншоты переписки с актером в мессенджере. Хилл запрещал ей выкладывать фотографии в купальнике, несмотря на то, что Сара профессионально занимается серфингом. Также Джона отрицательно относился к ее интересу к моделингу. 39-летний Хилл был уверен, что это разрушит их отношения.

Напомним, обанкротившегося "актера-каннибала" Арми Хаммера обязали платить алименты.

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