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Комедийного актера Джона Хилла обвинили в домагательствах

12 июля 2023 18:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Комедийного актера Джона Гилла обвинили в притязаниях
Актер Джонна Гилл. Фото: instagram.com/jonahhill_newofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Американский актер Джона Гилл снова вынужден отвечать на обвинения. На этот раз звезды комедий вспомнили домагательства к несовершеннолетней.

Об этом пишет Daily Mail.

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После того, как бывшая девушка, серфингистка Сара Брэди, с которой актер встречался почти два года, откровенно рассказала о давлении на нее, актриса Алекса Николас тоже вспомнила Джона Хиллу прошлое. Алекса утверждает, что когда ей было 16 лет, актер, которому исполнилось 24 года, силой поцеловал ее.

Инцидент произошел в доме актера Джастина Лонга во время вечеринки.

 

"Он обратил на меня внимание, а когда попросила сигарету, он сказал, что они в машине. Не выглядело, будто он что-то задумал, я доверилась ему. Он сказал, что если я хочу сигарету, то должна пойти с ним. Сам он не хотел идти. Когда вышла на улиц, он взял сигареты с авто, но мне не дал. Мы пошла назад, я снова попросила сигарету, он толкнул меня к двери и засунул язык мне в рот. Я оттолкнула его и вбежала в дом", — рассказала актриса.

Накануне девушка Джона Хилла опубликовала скриншоты переписки с актером в мессенджере. Хилл запрещал ей выкладывать фотографии в купальнике, несмотря на то, что Сара профессионально занимается серфингом. Также Джона отрицательно относился к ее интересу к моделингу. 39-летний Хилл был уверен, что это разрушит их отношения.

Напомним, обанкротившегося "актера-каннибала" Арми Хаммера обязали платить алименты.

Ранее стало известно, что жена актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер рассказала, что он не сдержал слова по некоторым вопросам, касающимся их развода. Но оказывается, сама женщина тоже, по словам актера, поступила не по совести.

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