Комік Лузан відповів проросійській журналістці щодо скандалу з "Міс Україна"

Комік Андрій Лузан. Фото: Instagram/luzannnn

Нещодавно соцмережі сколихнув скандал навколо конкурсу краси "Міс Україна". Засновник YouTube-каналу "Леви на джипі", комік Андрій Лузан, провів власне розслідування та, зокрема, викрив деяких учасниць у співпраці з росіянами. Втім сподобалось це далеко не всім.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Лузана.

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Маловідома журналістка Вероніка Міндіч залишила коментарій під публікацією Лузана, в якому він розповідає про біографію деяких з конкурсанток "Міс Україна 2023".

"Посадіть краще дерево, ніж х**нею займатися та травити когось", — написала вона.

Судячи з профілю Вероніки, вона працювала на українських телеканалах Інтер, Music Box Us, OTV. В неї є спільні фото шоуменом Тімуром Мірошниченком.Зараз вона живе в Росії та працює редакторкою програми "Давай поженимся" на федеральному "Першому каналі".

Останнім часом Міндіч публікує контент з Росії та окупованого Криму. Ба більше, вона прийшла до Держдуми в ролі "президентки українського земляцтва".

Проросійська журналістка Вероніка Міндіч (зліва) з Тімуром Мірошниченком та у Держдумі. Фото: Instagram/mindich1

Лузан відреагував на коментар проросійської журналістки. Він висміяв її співпрацю з "Інтером", і назвав цю ситуацію "російським капелюхом".

Реакція Андрія Лузана. Скриншот: Instagram/luzannnn

Нагадаємо, раніше ми писали, що дискваліфікована учасниця "Міс Україна" підтвердила роман з російським бізнесменом. Також ми розповідали, що конкурс краси "Міс Україна Всесвіт" припинив своє існування.