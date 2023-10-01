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Комик Лузан ответил пророссийской журналистке по поводу скандала с "Мисс Украина"

1 октября 2023 11:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Комик Лузан ответил пророссийской журналистке по поводу скандала с "Мисс Украина"
Комик Андрей Лузан. Фото: Instagram/luzannnn
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно в соцсетях разразился скандал вокруг конкурса красоты "Мисс Украина". Основатель YouTube-канала "Левина джипі", комик Андрей Лузан, провел собственное расследование и, в частности, разоблачил некоторых участниц в сотрудничестве с россиянами. Впрочем, понравилось это далеко не всем.

Соответствующие сториз появились в Instagram Лузана.

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Малоизвестная журналистка Вероника Миндич оставила комментарии под публикацией Лузана, в котором он рассказывает о биографии некоторых из конкурсанток "Мисс Украина 2023".

"Посадите лучше дерево, чем х***ней заниматься и травить кого-то", — написала она.

Судя по профилю Вероники, она работала на украинских телеканалах Интер, Music Box Us, OTV. У нее есть общие фото шоуменом Тимуром Мирошниченко. Сейчас она живет в России и работает редактором программы "Давай поженимся" на федеральном "Первом канале".

В последнее время Миндич публикует контент из России и оккупированного Крыма. Более того, она пришла в Госдуму в роли "президента украинского землячества".

Пророссийская журналистка Вероника Миндич (слева) с Тимуром Мирошниченко и в Госдуме. Фото: Instagram/mindich1

Лузан отреагировал на комментарий пророссийской журналистки. Он высмеял ее сотрудничество с "Интером", и назвал эту ситуацию "русской шляпой".

Реакция Андрея Лузана. Скриншот: Instagram/luzannnn

Напомним, ранее мы писали, что дисквалифицированная участница "Мисс Украина" подтвердила роман с российским бизнесменом. Также мы рассказывали, что конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная" прекратил свое существование.

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