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Комік-втікач Щегель, який назвав Україну цирком, показав фото з синьо-жовтим стягом

8 жовтня 2023 11:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Комік-втікач Щегель, який назвав Україну цирком, показав фото з синьо-жовтим стягом
Комік-втікач Андрій Щегель у США. Фото: Instagram/shchehel2.0
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку цієї весни стендап-комік та учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель, який втік з України до Туреччини, скориставшись дозволом від Міністерства культури та інформаційної політики, шокував своїми заявами про земляків. Він назвав українців "пацюками", а нашу країну — Північною Кореєю та цирком. А тепер сміливо фотографується з синьо-жовтим прапором за океаном. 

Відповідні фотографії з’явились в його Instagram.

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31-річний комік, який заявляв, що "Україна це довбаний цирк з пропаяними дебілами, а українцям нема чого сподіватися на цивілізоване життя", переїхав з Туреччини до США. Втікач вже публікував фото з Техасу, а зараз приїхав до Чикаго. 

В цьому місті розташована одна з найбіліших діаспор українців. Чому саме Чикаго обрав Щегель для поїздки, скоріш за все туристичної, — невідомо. Бо чимало земляків до цього висловлювали бажання набити йому обличчя за сказані слова. 

Найбільше дивує фотографія Андрія на тлі українського прапора. На знімку комік-втікач відає честь. Також Щегель залюбки сфотографувався на тлі однієї з будівель бізнесмена, колишнього президента США Дональда Трампа. Той нещодавно заявив, що не бачить нічого поганого, аби віддати РФ окуповані території України, на яких більшість населення спілкується російською мовою.

Комік-втікач Андрій Щегель в Чикаго. Фото: Instagram/shchehel2.0

Нагадаємо, раніше Щегель шокував заявою, що гинути на фронті — це вибір військових. Також ми розповідали, що українська співачка Anna Asti отримала російське громадянство.

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