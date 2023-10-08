Комік-втікач Щегель, який назвав Україну цирком, показав фото з синьо-жовтим стягом
На початку цієї весни стендап-комік та учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель, який втік з України до Туреччини, скориставшись дозволом від Міністерства культури та інформаційної політики, шокував своїми заявами про земляків. Він назвав українців "пацюками", а нашу країну — Північною Кореєю та цирком. А тепер сміливо фотографується з синьо-жовтим прапором за океаном.
Відповідні фотографії з’явились в його Instagram.
Втеча Андрія Щегеля до США
31-річний комік, який заявляв, що "Україна це довбаний цирк з пропаяними дебілами, а українцям нема чого сподіватися на цивілізоване життя", переїхав з Туреччини до США. Втікач вже публікував фото з Техасу, а зараз приїхав до Чикаго.
В цьому місті розташована одна з найбіліших діаспор українців. Чому саме Чикаго обрав Щегель для поїздки, скоріш за все туристичної, — невідомо. Бо чимало земляків до цього висловлювали бажання набити йому обличчя за сказані слова.
Найбільше дивує фотографія Андрія на тлі українського прапора. На знімку комік-втікач відає честь. Також Щегель залюбки сфотографувався на тлі однієї з будівель бізнесмена, колишнього президента США Дональда Трампа. Той нещодавно заявив, що не бачить нічого поганого, аби віддати РФ окуповані території України, на яких більшість населення спілкується російською мовою.
Нагадаємо, раніше Щегель шокував заявою, що гинути на фронті — це вибір військових. Також ми розповідали, що українська співачка Anna Asti отримала російське громадянство.