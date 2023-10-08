Беглый комик Щегель, который назвал Украину цирком, показал фото с сине-желтым флагом

Беглый комик Андрей Щегель в США. Фото: Instagram/shchehel2.0

В начале этой весны стендап-комик и участник подкаста Srakadupa Андрей Щегель, сбежавший из Украины в Турцию, воспользовавшись разрешением Министерства культуры и информационной политики, шокировал своими заявлениями о земляках. Он назвал украинцев "крысами", а нашу страну — Северной Кореей и цирком. А теперь смело фотографируется с сине-желтым флагом за океаном.

Соответствующие фотографии появились в его Instagram.

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Бегство Андрея Щегеля в США

31-летний комик, заявлявший, что "Украина это долбаный цирк с пропаянными дебилами, а украинцам нечего надеяться на цивилизованную жизнь", переехал из Турции в США. Беглец уже публиковал фото из Техаса, а сейчас приехал в Чикаго.

В этом городе расположена одна из самых больших диаспор украинцев. Почему именно Чикаго выбрал Щегель для поездки, скорее всего туристической, неизвестно. Ведь многие земляки до этого выражали желание набить ему лицо за сказанные слова.

Больше всего удивляет фотография Андрея на фоне украинского флага. На снимке беглый комик отдает честь. Также Щегель охотно сфотографировался на фоне одного из зданий бизнесмена, бывшего президента США Дональда Трампа. Тот недавно заявил, что не видит ничего плохого, чтобы отдать РФ оккупированные территории Украины, на которых большинство населения общается на русском языке.

Беглый комик Андрей Щегель в Чикаго. Фото: Instagram/shchehel2.0

Напомним, ранее Щегель шокировал заявлением, что погибать на фронте — это выбор военных. Также мы рассказывали, что украинская певица Anna Asti получила российское гражданство.