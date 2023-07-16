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Жінка, яку підозрюють у причетності до смерті онука Де Ніро, намагалася “врятувати” хлопця

16 липня 2023 09:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жінка, яку підозрюють у причетності до смерті онука Де Ніро, намагалася “врятувати” хлопця
Загиблий Леандро з мамою. Фото: instagram.com/drenadeniro/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жінка, яку заарештували у зв'язку з підозрою на передозування Леандро, онука Роберта Де Ніро, розповіла, що нібито попередила підлітка про таблетки з фентанілом. Підозрюють, що саме вона продала їх йому.

Про це пише PageSix.

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2 липня слідчі знайшли наркотики, включно з кокаїном та двома різними видами пігулок поряд із бездиханним тілом онука Де Ніро. Хлопець був у квартирі в Нью-Йорку. Правоохоронці перевірили телефон Леандро.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Drena (@drenadeniro)

У результаті було виявлено переписку між 20-річною Софією Маркс і 19-річним онуком Роберта Де Ніро щодо купівлі підробленого оксикодону та ксанакса за кілька днів до його смерті.

В одному повідомленні Маркс нібито запитала:

"Тобі справді вони потрібні… Я не хочу тебе вбивати".

Після того, як пара нібито домовилася про три безрецептурні таблетки оксикодону та дві таблетки Xanax за 105 доларів, поліція стверджує, що Маркс закликала Леандро "не переборщити з цим".

За даними слідства, наркотики були доставлені на автомобілі додому до Леандро 1 липня близько 21:15. Через кілька годин Маркс нібито написала йому повідомлення: "У тебе все добре?". Але він так і не відповів.

Лабораторне тестування однієї з двох підроблених пігулок оксикодону, знайдених на місці події, показало, що вона містила фентаніл. Первинне токсикологічне обстеження Леандро показало наявність кокаїну, фентанілу та бензодіазепінів у його організмі.

Поліція стверджує, що Маркс займалася звичайною справою в дні після смерті Леандро, оскільки вона нібито продала 50 таблеток оксикодону з фентанілом агенту під прикриттям і сказала їм: "Будь ласка, будьте обережні з цим... не робіть більше одного за раз... мій друг щойно помер".

Нагадаємо, голлівудський актор Роберт Де Ніро відвідав похорони сина своєї старшої доньки Дрени. Хлопець пішов із життя в 19 років. Траурна церемонія відбулася в Нью-Йорку, на Мангеттені.

Раніше Роберт Де Ніро показав фото одномісячної доньки та назвав її ім'я.

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