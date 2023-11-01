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"Просив чухати спину" — стартував суд над Робертом Де Ніро, якого звинувачують у сексизмі

1 листопада 2023 13:00
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Просив чухати спину" — стартував суд над Робертом Де Ніро, якого звинувачують у сексизмі
Актор Роберт Де Ніро. Фото: instagram.com/robertdenirodaily
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

У Нью-Йорку стартував судовий процес над актором Робертом Де Ніро, якого колишня працівниця Грем Робінсон звинуватила у поганому ставленні і сексистських зауваженнях. Жінка претендує на 12 мільйонів доларів за завдані їй протягом роботи на актора "емоційні страждання" та "приниження". 

Про це пише Daily Mail

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80-річний Роберт Де Ніро взяв участь у більш ніж п'ятигодинному слуханні у справі неналежного ставлення до Грем Робінсон, яка працювала віцепрезидентом з виробництва та фінансів його компанії з 2008-го по 2019 рік. 

Жінка звинуватила актора у тому, що він телефонував їй у неробочий час. Наприклад, коли вона була на похороні своєї бабусі, він телефонував і просив купити його сину квиток. Також він якось дзвонив о четвертій ранку, адже впав і просив забрати його до лікарні. Тоді виявилося, що Де Ніро зламав спину. 

 

Працівниця Де Ніро Грем Робінсон. Фото: Daily Mail

Також Робінсон розповіла про сексистське ставлення. Наприклад, актор просив почухати йому спину. Як визнав сам Де Ніро, таке траплялося двічі. А ще він давав доручення купити йому мартіні і відправити на таксі в суші-барі, у якому вечеряв пізно ввечері. Також він не дав Грем рекомендації, коли вона звільнилася у 2019 році. 

 

Роберт Де Ніро виходить з суду. Фото: Daily Mail

Роберт Де Ніро прийняв ці звинувачення, проте, здавалося, він не бачить у своєму ставленні нічого такого, адже жінка за свою роботу отримувала 300 тисяч доларів на рік. 

 

Роберт Де Ніро
Роберт Де Ніро виходить з суду. Фото: Daily Mail

Більше того, за словами Де Ніро, протягом роботи жінка поводилася, ніби вона його дружина, а коли у нього з'явилася дівчина Тіффані Чен, Робінсон з нею постійно конфліктувала. 

 

роберт де ніро і тіффані чен
Роберт Де Ніро і Тіффані Чен. Фото: Shutterstock

Проте Грем Робінсон стверджує, що ніколи не мала романтичних почуттів до свого боса. 

Протягом судового процесу актор кілька разів зривався і навіть кричав на Робінсон, адже вважає, що вся ця "вистава" влаштована заради грошей. 

Судовий процес досі триває. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що жінка, яку підозрюють у причетності до смерті онука Де Ніро, намагалася "врятувати" хлопця. 

Також ми повідомляли, що у коханої Роберта Де Ніро паралізувало обличчя після пологів.

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