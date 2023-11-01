"Просив чухати спину" — стартував суд над Робертом Де Ніро, якого звинувачують у сексизмі
У Нью-Йорку стартував судовий процес над актором Робертом Де Ніро, якого колишня працівниця Грем Робінсон звинуватила у поганому ставленні і сексистських зауваженнях. Жінка претендує на 12 мільйонів доларів за завдані їй протягом роботи на актора "емоційні страждання" та "приниження".
Про це пише Daily Mail.
Змушував працювати у неробочий час і не поважав
80-річний Роберт Де Ніро взяв участь у більш ніж п'ятигодинному слуханні у справі неналежного ставлення до Грем Робінсон, яка працювала віцепрезидентом з виробництва та фінансів його компанії з 2008-го по 2019 рік.
Жінка звинуватила актора у тому, що він телефонував їй у неробочий час. Наприклад, коли вона була на похороні своєї бабусі, він телефонував і просив купити його сину квиток. Також він якось дзвонив о четвертій ранку, адже впав і просив забрати його до лікарні. Тоді виявилося, що Де Ніро зламав спину.
Також Робінсон розповіла про сексистське ставлення. Наприклад, актор просив почухати йому спину. Як визнав сам Де Ніро, таке траплялося двічі. А ще він давав доручення купити йому мартіні і відправити на таксі в суші-барі, у якому вечеряв пізно ввечері. Також він не дав Грем рекомендації, коли вона звільнилася у 2019 році.
Роберт Де Ніро прийняв ці звинувачення, проте, здавалося, він не бачить у своєму ставленні нічого такого, адже жінка за свою роботу отримувала 300 тисяч доларів на рік.
Більше того, за словами Де Ніро, протягом роботи жінка поводилася, ніби вона його дружина, а коли у нього з'явилася дівчина Тіффані Чен, Робінсон з нею постійно конфліктувала.
Проте Грем Робінсон стверджує, що ніколи не мала романтичних почуттів до свого боса.
Протягом судового процесу актор кілька разів зривався і навіть кричав на Робінсон, адже вважає, що вся ця "вистава" влаштована заради грошей.
Судовий процес досі триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що жінка, яку підозрюють у причетності до смерті онука Де Ніро, намагалася "врятувати" хлопця.
Також ми повідомляли, що у коханої Роберта Де Ніро паралізувало обличчя після пологів.
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