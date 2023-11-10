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Компания Де Ниро должна выплатить бывшей помощнице миллион долларов

10 ноября 2023 12:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Компания Де Ниро должна выплатить бывшей помощнице миллион долларов
Голливудский актер Роберт Де Ниро. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне 41-летняя Чейз Робинсон, которая была ассистенткой актера Роберта Де Ниро, обвинила его в регулярных унижениях. В итоге женщина добилась в суде, чтобы компания кинозвезды выплатила ей солидную денежную компенсацию.

Об этом сообщает издание BBC.

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Чейз Робинсон обвинила Роберта Де Ниро в жестоком обращении, сексизме, гендерной дискриминации и мести, в результате чего она осталась без работы. Ответчиком выступила компания Canal Pictures, принадлежащая 80-летнему актеру.

Федеральный суд Манхеттена (Нью-Йорк) завершил рассмотрение скандального дела в отношении легендарного актера. После пятичасового обсуждения вердикт был вынесен присяжными из четырех женщин и трех мужчин.

Роберт Де Ниро
Женщина, победившая в суде Роберта Де Ниро. Фото: Google

Бывшей ассистентке артиста присудили две идентичные выплаты за ущерб в размере 632 тысяч долларов. В общей сложности она получила более 1,2 миллиона долларов. Эта сумма эквивалента заработной плате за четыре года, которые она провела без работы.

После ухода от Де Ниро женщина подала заявки на 600 вакансий, но ее нигде не принимали. Чейз подозревает, что это стало местью со стороны прошлого работодателя, отказавшегося давать женщине рекомендательные письма. Роберту также придется оплатить солидные судебные издержки экс-помощнице.

Кстати, Де Ниро подал на Робинсон встречный иск на шесть миллионов долларов за использованные ею авиамиль, однако суд признал ее не ответственной за эти обвинения. Несмотря на то, что бывшая помощница требовала со звезды 12 миллионов, она осталась довольна решением суда.

Напомним, ранее мы писали, что женщина, подозреваемая в причастности к смерти внука Де Ниро, пыталась "спасти" парня. Также мы рассказывали, что еще одна женщина обвиняет известного рокера в интимном домогательстве.

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