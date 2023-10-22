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Кондратюк поїхав в турне у США з шоу "Караоке на майдані"

22 жовтня 2023 10:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кондратюк поїхав в турне у США з шоу "Караоке на майдані"
Музичний продюсер Ігор Кондратюк. Фото: Facebook/kondratjukigor
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На тлі скандалу з бойовими виплатами співака Віталія Козловського, частина яких йде до його експродюсера, шоумена Ігоря Кондратюка, останній вирушив за кордон. 61-річна телезірка колесить містами США з туром "Караоке на майдані".

Про це повідомляє організація Revived Soldiers Ukraine (Відроджена солдатська Україна) у своїх соцмережах

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В той час як чимало колег по шоу-бізнесу засудили продюсера за те, що той не пішов на поступки захиснику Козловському хоча б на час повномасштабної війни, Кондратюк, наче попзірка, поїхав в турне за океаном. 

Перше шоу вже пройшло у Філадельфії, Пенсильванії. Через різницю в часі фото та відео поки що немає в соцмережах. Це благодійний захід з ціною квитків 15 доларів (560 грн) для дорослих і 10 доларів (375 грн) для дітей.

"Приготуйтеся до розваги з єдиним легендарним ведучим Ігорем Кондратюком, який дебютує в США з неймовірним живим шоу "Караоке на майдані"… Усі кошти підуть на підтримку поранених українських військових. Тож давайте, висловіть свою підтримку та розкрийте свою внутрішню суперзірку у своєму місті", — повідомляють організатори.

Кондратюк США
Афіша турне Ігоря Кондратюка у США. Скриншот: Instagram/revivedsoldiersukraine

Вже сьогодні, 22 жовтня, тур продовжиться у Йонкерсі, (Нью-Йорк). 28 числа Кондратюк виступатиме у  Детройті (Мічиган), а 29-го запалить в місті Чикаго (Іллінойс), де розташована одна з найбільших діаспор українців у світі. 

Кондратюк не публікує в сторіз фото чи відео зі своєї трансатлантичної подорожі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Єфросиніна емоційно прокоментувала скандал навколо Козловського та Кондратюка. Також ми розповідали, що Кондратюк звинуватив військовослужбовця у брехні.

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