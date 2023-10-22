Кондратюк поехал в турне в США с шоу "Караоке на майдане"

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк. Фото: Facebook/kondratjukigor

На фоне скандала с боевыми выплатами певца Виталия Козловского, часть которых идет к его экс-продюсеру, шоумену Игорю Кондратюку, последний отправился за границу. 61-летняя телезвезда колесит по городам США с туром "Караоке на площади".

Об этом сообщает организация Revived Soldiers Ukraine (Возрожденная солдатская Украина) в своих соцсетях.

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В то время как многие коллеги по шоу-бизнесу осудили продюсера за то, что тот не пошел на уступки защитнику Козловскому хотя бы на время полномасштабной войны, Кондратюк, словно поп-звезда поехал в турне за океан.

Первое шоу уже прошло в Филадельфии, в Пенсильвании. Из-за разницы во времени фото и видео пока нет в соцсетях. Это благотворительное мероприятие с ценой билетов 15 долларов (560 грн) для взрослых и 10 долларов (375 грн) для детей.

"Приготовьтесь к развлечению с единственным легендарным ведущим Игорем Кондратюком, который дебютирует в США с невероятным живым шоу "Караоке на майдане"... Все средства пойдут на поддержку раненых украинских военных. Так что давайте, выразите свою поддержку и раскройте свою внутреннюю суперзвезду в своем городе", — сообщают организаторы.

Афиша турне Игоря Кондратюка в США. Скриншот: Instagram/revivedsoldiersukraine

Уже сегодня, 22 октября, тур продолжится в Йонкерсе (Нью-Йорк). 28 числа Кондратюк будет выступать в Детройте (Мичиган), а 29-го зажжет в городе Чикаго (Иллинойс), где расположена одна из крупнейших диаспор украинцев в мире.

Кондратюк не публикует в сториз фото или видео со своего трансатлантического путешествия.

Напомним, ранее мы писали, что Маша Ефросинина эмоционально прокомментировала скандал вокруг Козловского и Кондратюка. Также мы рассказывали, что Кондратюк обвинил военнослужащего во лжи.