Кондратюк принизив Козловського із ЗСУ: реакція соцмереж
Музичний продюсер Ігор Кондратюк вперше прокоментував скандал навколо військової зарплати свого колишнього підопічного, співака, а зараз захисника України Віталія Козловського. За це ведучого телепрограми "Караоке на Майдані" захейтили у соцмережах.
Відповідний скриншот Козловський опублікував в сторіз свого Instagram.
Кондратюк проти Козловського
Певний відсоток військової зарплати Віталія йде на погашення виконавчих проваджень. Це стало причиною численних судів за авторські права хітів, які після розставання з продюсером виконував Козловський. Співак уже сплатив один мільйон, і має віддати Кондратюку ще два мільйони гривень.
Попри те, що Віталій служить в ЗСУ та з командою просив відтермінувати виплати на цей час, продюсер не пішов на угоду. Ба більше — публічно принизив Козловського.
"Твою зарплату забирає виконавча служба, неук, за те, що ти — рецидивіст з порушень авторського права. Ти напиши пост про те, чому не віддав судові борги раніше", — написав Кондратюк.
Згодом продюсер видалив коментар. Але підписники Віталія зробили скриншот. Його вони підписали: "Людина, яка впевнена у своїй позиції, не буде видаляти коментар". Репост цієї сторіз і зробив Віталій Козловський.
Реакція соцмереж на коментар Кондратюка
Публікація зіркового військовослужбовця зібрала майже 10 тисяч лайків та сотні обурених коментарів у бік Кондратюка. Не промовчали і знаменитості. Зокрема, співачка Оля Цибульська, акторка Наталка Денисенко, блогерка Аліна Шаманська та шоумен Анатолій Анатоліч підтримали Козловського та публічно засудили 61-річного продюсера.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Сумська гнівно відреагувала на "здирництво" Кондратюком грошей з Козловського. Також ми розповідали, що Ігор Кондратюк відреагував на пісню "Зрада" Сергія Бабкіна.