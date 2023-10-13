Кондратюк принизив Козловського із ЗСУ: реакція соцмереж

Музичний продюсер Ігор Кондратюк. Фото: Facebook/kondratjukigor

Музичний продюсер Ігор Кондратюк вперше прокоментував скандал навколо військової зарплати свого колишнього підопічного, співака, а зараз захисника України Віталія Козловського. За це ведучого телепрограми "Караоке на Майдані" захейтили у соцмережах.

Відповідний скриншот Козловський опублікував в сторіз свого Instagram.

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Певний відсоток військової зарплати Віталія йде на погашення виконавчих проваджень. Це стало причиною численних судів за авторські права хітів, які після розставання з продюсером виконував Козловський. Співак уже сплатив один мільйон, і має віддати Кондратюку ще два мільйони гривень.

Віталій Козловський в ЗСУ. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Попри те, що Віталій служить в ЗСУ та з командою просив відтермінувати виплати на цей час, продюсер не пішов на угоду. Ба більше — публічно принизив Козловського.

"Твою зарплату забирає виконавча служба, неук, за те, що ти — рецидивіст з порушень авторського права. Ти напиши пост про те, чому не віддав судові борги раніше", — написав Кондратюк.

Згодом продюсер видалив коментар. Але підписники Віталія зробили скриншот. Його вони підписали: "Людина, яка впевнена у своїй позиції, не буде видаляти коментар". Репост цієї сторіз і зробив Віталій Козловський.

Кондратюк прокоментував на публікацію Козловського. Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Реакція соцмереж на коментар Кондратюка

Публікація зіркового військовослужбовця зібрала майже 10 тисяч лайків та сотні обурених коментарів у бік Кондратюка. Не промовчали і знаменитості. Зокрема, співачка Оля Цибульська, акторка Наталка Денисенко, блогерка Аліна Шаманська та шоумен Анатолій Анатоліч підтримали Козловського та публічно засудили 61-річного продюсера.

Реакція знаменитостей на коментар Кондратюка. Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Сумська гнівно відреагувала на "здирництво" Кондратюком грошей з Козловського. Також ми розповідали, що Ігор Кондратюк відреагував на пісню "Зрада" Сергія Бабкіна.