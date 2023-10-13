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Кондратюк унизил Козловского из ВСУ: реакция соцсетей

13 октября 2023 08:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кондратюк унизил Козловского из ВСУ: реакция соцсетей
Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк. Фото: Facebook/kondratjukigor
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк впервые прокомментировал скандал вокруг военной зарплаты своего бывшего подопечного певца, а сейчас защитника Украины Виталия Козловского. За это ведущего телепрограммы "Караоке на Майдане" захейтили в соцсетях.

Соответствующий скриншот Козловский опубликовал в сториз своего Instagram.

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Определенный процент военной зарплаты Виталия идет на погашение исполнительных производств. Это стало причиной многочисленных судов за авторские права хитов, которые после расставания с продюсером исполнял Козловский. Певец уже оплатил один миллион и должен отдать Кондратюку еще два миллиона гривен.

Козловский ВСУ
Виталий Козловский в ВСУ. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Несмотря на то, что Виталий служит в ВСУ и с командой просил отсрочить выплаты, продюсер не пошел на соглашение. Более того — публично унизил Козловского.

"Твою зарплату забирает исполнительная служба, невежда, за то, что ты рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше", — написал Кондратюк.

Впоследствии продюсер удалил комментарий. Но подписчики Виталия сделали скриншот. Его они подписали: "Человек, уверенный в своей позиции, не будет удалять комментарий". Репост этой сториз и сделал Виталий Козловский.

Кондратюк прокомментировал публикацию Козловского. Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Реакция соцсетей на комментарий Кондратюка

Публикация звездного военнослужащего собрала около 10 тысяч лайков и сотни возмущенных комментариев в сторону Кондратюка. Не промолчали и знаменитости. В частности, певица Оля Цыбульская, актриса Наталья Денисенко, блогер Алина Шаманская и шоумен Анатолий Анатолич поддержали Козловского и публично осудили 61-летнего продюсера.

комментарии Кондратюк
Реакция знаменитостей на комментарий Кондратюка. Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Сумская гневно отреагировала на "вымогательство" Кондратюком денег с Козловского. Также мы рассказывали, что Игорь Кондратюк отреагировал на песню "Зрада" Сергея Бабкина.

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