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Ігор Кондратюк відреагував на "Зраду" Сергія Бабкіна

15 вересня 2023 11:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Кондратюк публічно засудив зраду Бабкіна – вважає її штучною і слабкою
Український продюсер Ігор Кондратюк під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк відреагував на нову пісню Сергія Бабкіна "Зрада". Чоловік вважає, що новий трек, який нещодавно презентував співак, є для нього штучним та слабким, а сам артист ніби втомився від війни.

Думку про пісню Ігор Кондратюк висловив на своїй сторінці у Facebook.

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Думка про нову пісню Сергія Бабкіна

Ігор зізнається, що йому подобається музика українського співака, яка навіть є в його плейлисті. Він вважає її досить легкою для сприйняття та щирою. Але що стосується нової пісні "Зрада", то тут в нього взагалі інша думка. 

Український продюсер вважає, що нова пісня співака не відповідає рівню його таланту. Ігор Кондратюк зазначив, що йому настільки не сподобався трек "Зрада" Сергія Бабкіна, що в нього немає ніякого бажання слухати його ще раз.

Игорь Кондратюк
Український продюсер Ігор Кондратюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Вона для мене — штучна. Слабка. Не рівня таланту нинішнього Сергія Бабкіна. Вступна пісня команди КВК на першості Харкова. Відголосок юнацької "П'ятниці". У митців буває... А може цей текст — наслідок втоми автора від війни. Жодного бажання слухати вдруге. Послухав і забув", — пояснює Ігор Кондратюк.

За словами українського продюсера, сьогодні на світі набагато більше д*рнів, ніж зрадників. Він навіть згадав часи перебування при владі президента Віктора Януковича. 

"Я вважаю, що д*рнів набагато більше, ніж зрадників! Дурість перетворюється на зраду, коли піднімається дуже високо щаблями української влади. Наприклад, слабкий на голову/інтелект Віктор "Йолка" Янукович, ставши Президентом, перетворив свою дурість на зраду. Чому д*рні сидять так високо і керують? Питання до розуму виборців, як на мене", — також додав Ігор Кондратюк.

Публікація Ігоря Кондратюка
Публікація Ігоря Кондратюка стосовно нової пісні Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Facebook

Що відомо про пісню "Зрада" Сергія Бабкіна

Нещодавно український співак презентував нову пісню, яка вже викликала досить бурну реакцію користувачів мережі. У пісні Сергій висміює тих, хто звинувачує людей у зраді. Причому робить це артист досить гіперболізовано. 

"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — ЗРАДА. Сало й банош не їси, не пʼєш горілку — ЗРАДА. Помада така, як у Пугачової Алли — ЗРАДА. Немає зради в снарядів, що бʼють по русні градом. Малеча дивиться в ютубі "Смешарики" — ЗРАДА. Випало з рота "прошу прощения" — ЗРАДА. У тебе "Заметки" в Айфоні, не Нотатки — ЗРАДА. Бійцям на передку байдуже — ТРЕБА или НАДО", — йдеться у пісні Сергія Бабкіна.

Нагадаємо, ми писали про те, що український продюсер Ігор Кондратюк висловився про свою пенсію. 

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Ігор Кондратюк раптово захистив співака Олега Винника, який зараз за кордоном. 

Також ми повідомляли про те, що продюсер і ведучий Ігор Кондратюк згадав конфлікт з Оксаною Марченко.

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