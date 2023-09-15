Кондратюк публічно засудив зраду Бабкіна – вважає її штучною і слабкою

Український продюсер Ігор Кондратюк під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк відреагував на нову пісню Сергія Бабкіна "Зрада". Чоловік вважає, що новий трек, який нещодавно презентував співак, є для нього штучним та слабким, а сам артист ніби втомився від війни.

Думку про пісню Ігор Кондратюк висловив на своїй сторінці у Facebook.

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Думка про нову пісню Сергія Бабкіна

Ігор зізнається, що йому подобається музика українського співака, яка навіть є в його плейлисті. Він вважає її досить легкою для сприйняття та щирою. Але що стосується нової пісні "Зрада", то тут в нього взагалі інша думка.

Український продюсер вважає, що нова пісня співака не відповідає рівню його таланту. Ігор Кондратюк зазначив, що йому настільки не сподобався трек "Зрада" Сергія Бабкіна, що в нього немає ніякого бажання слухати його ще раз.

Український продюсер Ігор Кондратюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Вона для мене — штучна. Слабка. Не рівня таланту нинішнього Сергія Бабкіна. Вступна пісня команди КВК на першості Харкова. Відголосок юнацької "П'ятниці". У митців буває... А може цей текст — наслідок втоми автора від війни. Жодного бажання слухати вдруге. Послухав і забув", — пояснює Ігор Кондратюк.

За словами українського продюсера, сьогодні на світі набагато більше д*рнів, ніж зрадників. Він навіть згадав часи перебування при владі президента Віктора Януковича.

"Я вважаю, що д*рнів набагато більше, ніж зрадників! Дурість перетворюється на зраду, коли піднімається дуже високо щаблями української влади. Наприклад, слабкий на голову/інтелект Віктор "Йолка" Янукович, ставши Президентом, перетворив свою дурість на зраду. Чому д*рні сидять так високо і керують? Питання до розуму виборців, як на мене", — також додав Ігор Кондратюк.

Публікація Ігоря Кондратюка стосовно нової пісні Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Facebook

Що відомо про пісню "Зрада" Сергія Бабкіна

Нещодавно український співак презентував нову пісню, яка вже викликала досить бурну реакцію користувачів мережі. У пісні Сергій висміює тих, хто звинувачує людей у зраді. Причому робить це артист досить гіперболізовано.

"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — ЗРАДА. Сало й банош не їси, не пʼєш горілку — ЗРАДА. Помада така, як у Пугачової Алли — ЗРАДА. Немає зради в снарядів, що бʼють по русні градом. Малеча дивиться в ютубі "Смешарики" — ЗРАДА. Випало з рота "прошу прощения" — ЗРАДА. У тебе "Заметки" в Айфоні, не Нотатки — ЗРАДА. Бійцям на передку байдуже — ТРЕБА или НАДО", — йдеться у пісні Сергія Бабкіна.

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