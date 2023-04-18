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Кондратюк сделал предсказание для Лорак: "В конце концов, в России об нее вытрут ноги"

18 апреля 2023 18:53
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Кондратюк сделал предсказание для Лорак: "В конце концов, в России об нее вытрут ноги"
Продюсер Игорь Кондратюк и певица Ани Лорак. Фото: коллаж Новини.LIVE
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк в новом интервью откровенно раскритиковал Ани Лорак, которую недавно высмеял актер студии "Квартал 95" Юрий Великий. Кондратюк отметил, что мы очень много внимания уделяем предательнице Лорак, которая почему-то уверена, что у нее получится усидеть на двух стульях.

Новини.LIVE собрали для вас самые острые цитаты.

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Кондратюк утверждает, что мы зря столько внимания уделяем Ани Лорак.

"Просто она публичная личность и мы ее знаем. Масса людей сидит, жует сопли. После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году, вообще о ней бессмысленно говорить. Много внимания мы ей уделяем", — заявил продюсер.

Он также отметил, что хорошо понимает причину такого поступка певицы.

"Девушка сделала однозначный выбор. При этом он был сделан, наверное, не ею. Потому что сказать, что выбрала она, — это значит, что у нее есть мозги. А судя по поступкам с 2014 года, мозгов у нее нет", — объяснил Кондратюк.

Телеведущий сказал, что лично для него Лорак "умерла" и предсказал ей весьма неутешительный финал.

"Предателей не любят нигде, поэтому об нее, в конце концов, вытрут ноги и в России", — подытожил Кондратюк.

Фрагмент в видео с 3:54

Недавно испанский бойфренд Лорак пытался за нее вступиться, а Оля Полякова раскритиковала певицу в прямом эфире.

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