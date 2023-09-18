Конкурс "Евровидение" наградили престижной премией

Победители прошлых лет песенного конкурса "Евровидение". Фото: Google

Европейский вещательный союз получил престижную награду Changemaker Award от Международной вещательной конвенции за вклад песенного конкурса "Евровидение" как крупнейшего музыкального события в мире, в общество и культуру.

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення".

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Награда была присуждена в знак признания значительного общественного и культурного влияния "Евровидения" и его приверженности внедрению технологических и цифровых инноваций, способствующих единству, разнообразию и инклюзивности через силу музыки.

"В течение многих лет существования этот конкурс стал причиной многочисленных положительных изменений: в мире технологий вещания и в обществе в целом. Он стал стартовой площадкой для инноваций в сфере телевидения и радиовещания с тех пор, как представители стран-участников впервые вышли на сцену в 1956 году. "Евровидение "стало катализатором социальных изменений в разделенном мире, объединив страны Европы и не только в их стремлении к музыкальной мечте", — отметили в жюри Международной вещательной конвенции.

Оргкомитет также упомянул и войну в Украине. В Международной вещательной конвенции отметили, что когда в этом году наша страна не смогла принять конкурс, а Великобритания, занявшая второе место в 2022-м, стала ее хозяйкой — это было знаковое проявление солидарности между нациями.

Награда Changemaker Award символизирует положительные изменения: в мире телевидение, радиовещание и развлечения и за его пределами. Награду получил исполнительный директор "Евровидения" Мартин Остердаль.

Мартин Остердаль получил награду для конкурса "Евровидение". Фото: European Broadcasting Union

Напомним, ранее мы писали, что стали известны имена ведущих финала Нацотбора на "Детское Евровидение-2023". Также мы рассказывали, что Бельгия первой объявила своего представителя на "Евровидение-2024".