Стало відоме місто, де пройде "Євробачення-2024"

Переможниця "Євробачення-2023" Лорін. Фото: instagram.com/eurovision/

Пісенний конкурс "Євробачення-2024" прийме шведське місто Мальме. Місто розташоване на узбережжі південної Швеції.

Про це пише Variety.

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Ідеальне місто для "Євробачення"

Цього року співачка зі Швеції Loreen стала вдруге переможницею пісенного конкурсу "Євробачення". Переможець конкурсу зазвичай приймає захід наступного року.

Пісенний конкурс "Євробачення" наступного року також збігається з п’ятдесятою річницею дебюту групи ABBA на шоу, і шанувальники очікують, що на конкурсі буде данина пам’яті найбільшому шведському поп-гурту в історії.

"Мальме займає особливе місце в історії конкурсу, оскільки успішно приймав його спочатку в 1992 році, а потім у 2013 році – після останньої перемоги Loreen. Ми раді повернутися до цього яскравого та динамічного міста, яке продемонструвало, що має місця та інфраструктуру, які ідеально підходять для проведення найбільшої у світі події живої музики, — розповів Мартін Остердаль, виконавчий супервайзер пісенного конкурсу "Євробачення". — Крім того, його компактні розміри та добре розвинена транспортна інфраструктура означають, що всі, хто бере участь у конкурсі, включаючи делегації, ЗМІ та вболівальників, зможуть легко орієнтуватися містом. Його прагнення до сталого розвитку та екологічних ініціатив також ідеально узгоджується з нашими власними цінностями, що робить його ідеальним містом для проведення 68-го пісенного конкурсу "Євробачення".

Loreen вже "привозила" "Євробачення" до Мальме. У 2012 році на конкурсі в Баку вона набрала 372 бали за пісню "Euphoria".

Нагадаємо, 13 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення 2023". Перемогу здобула співачка Loreen. Вона вже вдруге здобуває європейський трофей.

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