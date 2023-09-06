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Українка з Херсону перемогла на легендарному конкурсі краси у США

6 вересня 2023 14:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Українка з Херсону перемогла на легендарному конкурсі краси у США
Ірина Безсмертна. Фото: менеджмент переможниці
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У Маямі відбувся легендарний конкурс краси Місіс Світу 2023. Українка з Херсону отримала титул найгарнішої.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент переможниці. 

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Найгарніша українка

Участь у змаганні взяли майже 100 конкурсанток з різних країн світу.  Перемогу та головну корону Mrs.World International 2023 здобула 36-ти річна українка Ірина Безсмертна з Херсону. 

 

Ірина Безсмертна. Фото: менеджмент переможниці

"Місіс Світу — це мабуть, моя дитяча нереальна мрія! Але зараз вона стала реальністю. Я щаслива, що змогла доказати на світовому рівні, які ж ми гарні та талановиті — українські дівчата! Це у нас в крові! Зараз я розумію, що найкращою частиною конкурса був мій шлях підготовки. Це було дуже важко та виснажуюче, але ці приємні моменти життя запам’ятаються надовго.  Зараз всі в очікуванні грандіозного святкування і ми обовʼязково це зробимо! В мене дуже велика підтримка у Маямі серед української діаспори і навіть американців", — коментує Ірина. 

Місіс Світу 2023 вважає, що щастя не у кінцевій цілі, а у "шляху її досягнення". Тому Ірина не планує зупинятися на досягнутому та зосереджена на подальшому саморозвитку та допомозі українцям.

 

"Я планую брати від життя усе хороше, що буде приходити. Зараз в мене багато різноманітних дуже цікавих пропозицій. Наприклад, до мене вже звернулося декілька благодійних американських організацій, які допомагають Україні. Вони запропонували мені долучитися до їх команди і стати їх амбасадором. Разом ми зможемо зробити так багато добрих справ! В мене вже є ідеї, які я планую втілити у життя! Про це поділюся згодом!", — ділиться дівчина. 

Підтримка України

Ірина Безсмертна родом з Херсону, народилася у багатодітній родині, у який виховувалися 5 дітей. Після розлучення у юному віці залишилася сама із малою дитиною, без грошей та роботи, будучи ще студенткою університету. Створила власний бізнес, робочі місця у рідному місті. Згодом, Ірина познайомилася зі своїм чоловіком американцем, переїхала до США та продовжувала діяльність у Херсоні до його окупації. Перебуваючи у Америці, під час своїх інтервʼю для західних телеканалів, дівчина активно освітлює війну в Україні. 

 

Ірина Безсмертна. Фото: менеджмент переможниці

"Я поїхала з України 4 роки тому. Там у мене залишилася уся моя родина — батьки, брати із сестрами та їхні родини. Ми були у щоці, коли дізналися про напад Росії на Україну. Перші кілька тижнів я спала через день і то усього кілька годин. Через різницю у часі с США (7 годин), у Маямі наставала ніч, коли в Україну приходив ранок. Починаєш обдзвонювати рідних та друзів, чи все із ними добре, моніториш останні новини, намагаєшся допомогти морально, інформаційно і матеріально. Було зовсім не до сну. У перші місяці від початку війни у нас вдома в Маямі жила подружня пара із Херсону, яка опинилася у США і не змогла повернутися додому на початку вторгнення агресора", — розповідає Mrs.World International 2023. 

Зі слів Ірини, у Херсоні в неї були активні бізнеси, де працював великий колектив.

"З першого дня повномасштабної війни ми були змушені закрити наш офіс та магазин. Я роздала всі гроші, які були в нас у наявності, своїм працівникам, щоб в них була можливість виїхати. Я втратила свої бізнеси, ми не працюємо і до сьогодні", — поділилася Ірина. 

Минулого року Ірина Безсмертна перемогла у конкурсі Місіс Америка, а вже у 2023 — здобула головну перемогу Mrs. World International 2023.

 

Нагадаємо, трансгендера, яка поїде на "Міс Всесвіт", захейтили у мережі.

Раніше у Таїланді відбувся конкурс краси Miss International Queen. Вперше в історії перемогла учасниця з Нідерландів.

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