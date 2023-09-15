Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Конкурса "Мисс Украина Вселенная" больше не существует. Что теперь вместо него arrow

Конкурса "Мисс Украина Вселенная" больше не существует. Что теперь вместо него

15 сентября 2023 10:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Конкурса "Мисс Украина Вселенная" больше не существует. Что теперь вместо него
Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2022" Виктория Апанасенко. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Громкий скандал вокруг конкурса красоты "Мисс Украина" подпортил репутацию другого престижного конкурса "Мисс Украина Вселенная". Многие в соцсетях думают, что именно его некоторые участницы сотрудничают с россиянами и занимаются эскортом. Поэтому оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" принял важное решение.

Об этом организаторы конкурса сообщили в своих соцсетях.

Читайте также:

Подробности

Оргкомитет заявил, что они решили провести ребрендинг конкурса — поменяли местами два слова. Теперь девушки будут участвовать не в "Мисс Украина Вселенная", а в "Мисс Вселенная Украина".

"В связи с очередным скандалом, произошедшим с нашими "коллегами", мы приняли важное решение — провести ребрендинг. Просим распространить этот пост, чтобы помочь нам отделиться от грязи, к которой мы не имеем отношения и не разделяемых ценностей. Мы бойкотируем: любые виды сексуальных притязаний, непрофессионализм, связи со страной-оккупантом, неэтические высказывания относительно участниц конкурса. Не все люди одинаковые. Как и бренды. Как и конкурсы красоты".

Организаторы отметили, что "Мисс Вселенная" это инклюзивный конкурс, в котором могут участвовать все женщины, независимо от их параметров тела, семейного статуса. А начиная с 2024 года, будут сняты требования по возрасту участниц.

"В прошлом году наш национальный костюм "Воин света", символ несокрушимости украинского духа, получил первое место на "Мисс Вселенная" и всколыхнул все международные СМИ (CNN, New York Times, New York Post, The Independent и другие), напомнив всем о войне в Украине. У нас уже были все возможные призовые места, кроме первого. Над чем мы работаем", — подытожили в конкурсе.

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Украина Вселенная-2023" похвасталась бриллиантовой короной. Также мы говорили, что украинка из Херсона победила на легендарном конкурсе красоты в США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз