Конкурса "Мисс Украина Вселенная" больше не существует. Что теперь вместо него

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2022" Виктория Апанасенко. Фото: Google

Громкий скандал вокруг конкурса красоты "Мисс Украина" подпортил репутацию другого престижного конкурса "Мисс Украина Вселенная". Многие в соцсетях думают, что именно его некоторые участницы сотрудничают с россиянами и занимаются эскортом. Поэтому оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" принял важное решение.

Об этом организаторы конкурса сообщили в своих соцсетях.

Подробности

Оргкомитет заявил, что они решили провести ребрендинг конкурса — поменяли местами два слова. Теперь девушки будут участвовать не в "Мисс Украина Вселенная", а в "Мисс Вселенная Украина".

"В связи с очередным скандалом, произошедшим с нашими "коллегами", мы приняли важное решение — провести ребрендинг. Просим распространить этот пост, чтобы помочь нам отделиться от грязи, к которой мы не имеем отношения и не разделяемых ценностей. Мы бойкотируем: любые виды сексуальных притязаний, непрофессионализм, связи со страной-оккупантом, неэтические высказывания относительно участниц конкурса. Не все люди одинаковые. Как и бренды. Как и конкурсы красоты".

Организаторы отметили, что "Мисс Вселенная" — это инклюзивный конкурс, в котором могут участвовать все женщины, независимо от их параметров тела, семейного статуса. А начиная с 2024 года, будут сняты требования по возрасту участниц.

"В прошлом году наш национальный костюм "Воин света", символ несокрушимости украинского духа, получил первое место на "Мисс Вселенная" и всколыхнул все международные СМИ (CNN, New York Times, New York Post, The Independent и другие), напомнив всем о войне в Украине. У нас уже были все возможные призовые места, кроме первого. Над чем мы работаем", — подытожили в конкурсе.

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Украина Вселенная-2023" похвасталась бриллиантовой короной. Также мы говорили, что украинка из Херсона победила на легендарном конкурсе красоты в США.