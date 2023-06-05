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Концерт Пивоварова в Швейцарии был отменен: артист шокировал причиной

5 июня 2023 14:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Концерт Пивоварова в Швейцарии отменили: артист шокировал причиной
Артем Пивоваров. Фото: artempivovarov.com/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Волонтер и музыкант Артем Пивоваров возмутился решением местных чиновников Цюриха. Концерт украинского артиста в Швейцарии был отменен.

Об этом Артем сообщил в своем Instagram.

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Подробности скандала

Местные власти Цюриха и руководители площадки, где должен был состояться концерт Артема Пивоварова, отменили мероприятие за день до его проведения. Причина — организаторы назвали Артема ультраправым радикалом, ссылаясь на видео и фотоотчеты, где он помогает украинским военным.

 

"У нас в стране война и я, будучи свидетелем постоянных обстрелов своей страны, посвящаю себя популяризации украинской культуры и проведению благотворительных концертов с целью приблизить победу нашей страны. Как это можно назвать поддержкой ультраправой идеологии, когда ты сам противник этого?! То есть сейчас все, кто защищает нашу страну от солдата, волонтера до Президента, ультраправый?" — возмутился музыкант.

Однако Артем заверил, что верит в победу Украины и концерт в Цюрихе состоится 5 июня.

Напомним, украинский рок-музыкант, автор песен, актер и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил о российской пропаганде, которая касается его. Популярный артист рассказал о том, какую неправду о нем говорят россияне и обратился к украинцам.

Недавно стало известно имя первого звездного тренера тринадцатого сезона шоу "Голос країни". Ею стала фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину. Теперь к ней присоединился и певец Артем Пивоваров.

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