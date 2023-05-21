Під час виконання трюку на концерті Пивоварова трапився неприємний інцидент

Співак Артем Пивоваров. Фото: Instagram/pivovarovmusic

Після успіху київських концертів в "Палаці Україна" співак Артем Пивоваров вирушив до інших міст нашої країни. Під час виступу в Хмельницькому з артистом та членом його команди трапилась неприємна ситуація.

Відповідне відео Артем опублікував у своєму Instagram.

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Подробиці

На своїх концертах Пивоваров робить чимало трюків: співак застрибує на балкони філармоній, показує складні танцювальні елементи та допомагає одному з членів команди робити сальто.

Втім, під час концерту в Хмельницькому цей елемент шоу ледь не закінчився трагічно. Артем підсадив члена команди, аби той у стрибку показав трюк, але в того не вийшло. Хлопець впав шиєю на сцену. Втім, на щастя, обійшлось без серйозних наслідків. Хлопці обійнялися та продовжили шоу.

Підписники Пивоварова миттєво відреагували на відео, від якого в деяких з них ледь кров не застигла у венах.

Бачили сьогодні цей трюк в Хмельницькому, вийшло ніби так все й було задумано

Ну таке, буває. При спробі трюку, ніхто не постраждав і це головне. Зато он як весело було. Ви дійсно круті

Тут повинен бути підпис :"Обережно, в домашніх умовах не повторювати! працюють професіонали"

Мені так колись плече зламали та вивих ліктя

Нагадаємо, раніше ми писали, що Артем Пивоваров та гурт Quest Pistols презентували пісню, на яку надихнув вірш відомого поета. Також ми розповідали, що Джамала та Пивоваров натякнули, що стануть тренерами в шоу "Голос країни".