Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон
Семья британских монархов привлекает на себя немало внимания. Многим не терпится увидеть, какими вырастят дети принца Уильяма и принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Современные технологии показали, как выглядели бы дети королевских супругов во взрослом возрасте.
Об этом пишет Daily Mail.
Искусственный интеллект показал, какими будут принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта через 10-15 лет. Судя по фото, они сильно похожи на старших членов королевской семьи.
На фотографиях, опубликованных в сети поклонниками королевской семьи, принцесса Шарлотта очень похожа на принцессу Диану, тогда как принц Джордж похож на своего отца в молодости. На взрослом фото принц Луи изображен с темными волосами и заметно отличается от его старшего брата.
Принцесса Шарлотта уже покорила сердца королевских поклонников своей широкой улыбкой и способностью держать обоих своих братьев под контролем.
Поклонники признались, что, глядя на фотографии, вспоминают покойную бабушку Шарлотты, принцессу Диану. На снимках Шарлотта изображена в бальном платье и с тиарой.
"У нее вид Дианы и улыбка ее матери".
"Это вызвало у меня слезы, я увидел Диану".
"Она чуть-чуть похожа на королеву Елизавету. Какая же она потрясающая красавица!" — комментируют поклонники королевской семьи.
Напомним, искусственный интеллект показал Джонни Деппа и Леди Гагу в детстве.
Ранее украинцы в центре для беженцев устроили Кейт Миддлтон патриотический мастер-класс.