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Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

6 октября 2023 19:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с мужем и детьми. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Семья британских монархов привлекает на себя немало внимания. Многим не терпится увидеть, какими вырастят дети принца Уильяма и принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Современные технологии показали, как выглядели бы дети королевских супругов во взрослом возрасте.

Об этом пишет Daily Mail.

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Искусственный интеллект показал, какими будут принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта через 10-15 лет. Судя по фото, они сильно похожи на старших членов королевской семьи.

 

Принцесса Шарлотта. Фото: dailymail.co.uk
Принцесса Шарлотта. Фото: dailymail.co.uk

 

Принц Джордж. Фото: dailymail.co.uk
Принц Джордж. Фото: dailymail.co.uk

 

Принц Луи. Фото: dailymail.co.uk
Принц Луи. Фото: dailymail.co.uk

 

 

Принцесса Шарлотта. Фото: dailymail.co.uk
Принцесса Шарлотта. Фото: dailymail.co.uk

На фотографиях, опубликованных в сети поклонниками королевской семьи, принцесса Шарлотта очень похожа на принцессу Диану, тогда как принц Джордж похож на своего отца в молодости. На взрослом фото принц Луи изображен с темными волосами и заметно отличается от его старшего брата.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Reuters

Принцесса Шарлотта уже покорила сердца королевских поклонников своей широкой улыбкой и способностью держать обоих своих братьев под контролем.

Поклонники признались, что, глядя на фотографии, вспоминают покойную бабушку Шарлотты, принцессу Диану. На снимках Шарлотта изображена в бальном платье и с тиарой.

"У нее вид Дианы и улыбка ее матери".

"Это вызвало у меня слезы, я увидел Диану".

"Она чуть-чуть похожа на королеву Елизавету. Какая же она потрясающая красавица!" — комментируют поклонники королевской семьи.

Напомним, искусственный интеллект показал Джонни Деппа и Леди Гагу в детстве.

Ранее украинцы в центре для беженцев устроили Кейт Миддлтон патриотический мастер-класс.

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