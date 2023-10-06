Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с мужем и детьми. Фото: Reuters

Семья британских монархов привлекает на себя немало внимания. Многим не терпится увидеть, какими вырастят дети принца Уильяма и принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Современные технологии показали, как выглядели бы дети королевских супругов во взрослом возрасте.

Об этом пишет Daily Mail.

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Искусственный интеллект показал, какими будут принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта через 10-15 лет. Судя по фото, они сильно похожи на старших членов королевской семьи.

Принцесса Шарлотта. Фото: dailymail.co.uk

Принц Джордж. Фото: dailymail.co.uk

Принц Луи. Фото: dailymail.co.uk

Принцесса Шарлотта. Фото: dailymail.co.uk

На фотографиях, опубликованных в сети поклонниками королевской семьи, принцесса Шарлотта очень похожа на принцессу Диану, тогда как принц Джордж похож на своего отца в молодости. На взрослом фото принц Луи изображен с темными волосами и заметно отличается от его старшего брата.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Reuters

Принцесса Шарлотта уже покорила сердца королевских поклонников своей широкой улыбкой и способностью держать обоих своих братьев под контролем.

Поклонники признались, что, глядя на фотографии, вспоминают покойную бабушку Шарлотты, принцессу Диану. На снимках Шарлотта изображена в бальном платье и с тиарой.

"У нее вид Дианы и улыбка ее матери".

"Это вызвало у меня слезы, я увидел Диану".

"Она чуть-чуть похожа на королеву Елизавету. Какая же она потрясающая красавица!" — комментируют поклонники королевской семьи.

Напомним, искусственный интеллект показал Джонни Деппа и Леди Гагу в детстве.

Ранее украинцы в центре для беженцев устроили Кейт Миддлтон патриотический мастер-класс.