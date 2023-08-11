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Копия отца: сын Бекхэма повторил его известный образ

11 августа 2023 10:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Копия отца: сын Бекхэма повторил его известный образ
Ромео Бекхэм. Фото: instagram.com/romeobeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сын футболиста Дэвида Бекхэма, Ромео, порадовал фолловеров новым фото. Парень, который также пошел по стопам отца и делает карьеру в спорте, сменил прическу.

Обновленным имиджем Ромео поделился в своем Instagram.

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Дэвид Бекхэм много экспериментировал со внешностбю за годы карьеры. Поэтому неудивительно, что некоторые из его детей вдохновляются образом легендарного отца.

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Ромео сделал стрижку в стиле своего отца с 2000-х. Также Ромео выбрил полоску у виска. Дэвид Бекхэм оценил прическу 20-летнего сына.

 

Ромео Бекхэм. Фото: instagram.com/romeobeckham/

"Выглядишь прекрасно", — прокомментировал он.

Роме не единственный из семьи Бекхэмов, кто заботится  о своем стиле. Недавно дочь пары, Херпер Бекхэм, которой исполнилось 12 лет, вместе с родителями и братьями посетила модное кафе Prada, где ее ждал торт со свечами и подарки. На праздновании дня рождения сестры не было только брата Бруклина, проживающего в США. Девочка в модном платье и с дорогой сумочкой получила стильные подарки.

Напомним, Бекхемы обзавелись звездными друзьями в Майами.

Ранее американская телезвезда подвергла критике Меган и Гарри.

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