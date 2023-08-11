Копия отца: сын Бекхэма повторил его известный образ
Сын футболиста Дэвида Бекхэма, Ромео, порадовал фолловеров новым фото. Парень, который также пошел по стопам отца и делает карьеру в спорте, сменил прическу.
Обновленным имиджем Ромео поделился в своем Instagram.
Яблоко от яблони
Дэвид Бекхэм много экспериментировал со внешностбю за годы карьеры. Поэтому неудивительно, что некоторые из его детей вдохновляются образом легендарного отца.
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Ромео сделал стрижку в стиле своего отца с 2000-х. Также Ромео выбрил полоску у виска. Дэвид Бекхэм оценил прическу 20-летнего сына.
"Выглядишь прекрасно", — прокомментировал он.
Роме не единственный из семьи Бекхэмов, кто заботится о своем стиле. Недавно дочь пары, Херпер Бекхэм, которой исполнилось 12 лет, вместе с родителями и братьями посетила модное кафе Prada, где ее ждал торт со свечами и подарки. На праздновании дня рождения сестры не было только брата Бруклина, проживающего в США. Девочка в модном платье и с дорогой сумочкой получила стильные подарки.
Напомним, Бекхемы обзавелись звездными друзьями в Майами.
Ранее американская телезвезда подвергла критике Меган и Гарри.