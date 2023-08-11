Копия отца: сын Бекхэма повторил его известный образ

Ромео Бекхэм. Фото: instagram.com/romeobeckham/

Сын футболиста Дэвида Бекхэма, Ромео, порадовал фолловеров новым фото. Парень, который также пошел по стопам отца и делает карьеру в спорте, сменил прическу.

Обновленным имиджем Ромео поделился в своем Instagram.

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Дэвид Бекхэм много экспериментировал со внешностбю за годы карьеры. Поэтому неудивительно, что некоторые из его детей вдохновляются образом легендарного отца.

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Ромео сделал стрижку в стиле своего отца с 2000-х. Также Ромео выбрил полоску у виска. Дэвид Бекхэм оценил прическу 20-летнего сына.

Ромео Бекхэм. Фото: instagram.com/romeobeckham/

"Выглядишь прекрасно", — прокомментировал он.

Роме не единственный из семьи Бекхэмов, кто заботится о своем стиле. Недавно дочь пары, Херпер Бекхэм, которой исполнилось 12 лет, вместе с родителями и братьями посетила модное кафе Prada, где ее ждал торт со свечами и подарки. На праздновании дня рождения сестры не было только брата Бруклина, проживающего в США. Девочка в модном платье и с дорогой сумочкой получила стильные подарки.

Напомним, Бекхемы обзавелись звездными друзьями в Майами.

Ранее американская телезвезда подвергла критике Меган и Гарри.