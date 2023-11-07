Розкішна Ешлі Грем у золотій сукні прикрасила обкладинку VOGUE
Модель Ешлі Грем знялась у новій відвертій фотосесії. Зірка позувала у прозорих сукнях на сторінках культового глянцю.
Про це пише VOGUE.
Ешлі Грем у відвертій фотосесії
Це перша обкладинка моделі для бразильського VOGUE. Для фотосесії Ешлі літала у Сан-Пауло. На фото красуня позує у прозорих золотих сукнях, а на деяких знімках зображена топлес.
Грем нещодавно розповіла про те, як її ганьбили за форми, коли вона почала працювати моделлю в підлітковому віці.
"Один із перших фотографів, з якими я працювала, сказав моїй матері: "Якби Ешлі схудла й змінила розмір з 12 на 6, вона могла б працювати весь час". Мені тоді було 12 років", — поділилася зірка.
Ешлі заявила, що її завжди влаштовували її розміри, особливо в молоді роки.
Ешлі Грем активно підтримує бодіпозитив. Зірка багато займається спортом, про що свідчать її фото у соцмережі. Часом Ешлі дозволяє собі і калорійну вечерю. Так, модель показала, як вечеряє пастою після червоної доріжки на Канському кінофестивалі.
Грем розпочала модельну кар'єру у 12 років. Сьогодні у портфоліо Ешлі фотосесії для Vogue, Elle, Glamour та Harper’s Bazaar. У 2016 році вона прикрасила обкладинку Sports Illustrated Swimsuit Issue як перша модель plus-size.
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