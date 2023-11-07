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Розкішна Ешлі Грем у золотій сукні прикрасила обкладинку VOGUE

7 листопада 2023 11:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Розкішна Ешлі Грем у золотій сукні прикрасила обкладинку VOGUE
Модель Ешлі Грем. Фото: VOGUE
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Ешлі Грем знялась у новій відвертій фотосесії. Зірка позувала у прозорих сукнях на сторінках культового глянцю.

Про це пише VOGUE.

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Ешлі Грем у відвертій фотосесії

Це перша обкладинка моделі для бразильського VOGUE. Для фотосесії Ешлі літала у Сан-Пауло. На фото красуня позує у прозорих золотих сукнях, а на деяких знімках зображена топлес.

 

Модель Ешлі Грем. Фото: VOGUE
Модель Ешлі Грем. Фото: VOGUE

 

Модель Ешлі Грем. Фото: VOGUE
Модель Ешлі Грем. Фото: VOGUE

 

Модель Ешлі Грем. Фото: VOGUE
Модель Ешлі Грем. Фото: VOGUE

 

Модель Ешлі Грем. Фото: VOGUE
Модель Ешлі Грем. Фото: VOGUE

 

Модель Ешлі Грем. Фото: VOGUE
Модель Ешлі Грем. Фото: VOGUE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue Brasil (@voguebrasil)

Грем нещодавно розповіла про те, як її ганьбили за форми, коли вона почала працювати моделлю в підлітковому віці.

"Один із перших фотографів, з якими я працювала, сказав моїй матері: "Якби Ешлі схудла й змінила розмір з 12 на 6, вона могла б працювати весь час". Мені тоді було 12 років", — поділилася зірка.

Ешлі заявила, що її завжди влаштовували її розміри, особливо в молоді роки.

Ешлі Грем активно підтримує бодіпозитив. Зірка багато займається спортом, про що свідчать її фото у соцмережі. Часом Ешлі дозволяє собі і калорійну вечерю. Так, модель показала, як вечеряє пастою після червоної доріжки на Канському кінофестивалі.

Грем розпочала модельну кар'єру у 12 років. Сьогодні у портфоліо Ешлі фотосесії для Vogue, Elle, Glamour та Harper’s Bazaar. У 2016 році вона прикрасила обкладинку Sports Illustrated Swimsuit Issue як перша модель plus-size.

Нагадаємо, супермодель Гайді Клум приголомшила виходом у відвертій сукні українського бренду.

Раніше Мерайя Керрі знялась у святковій кампанії Victoria's Secret's.

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