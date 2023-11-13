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Копия Бейонсе — Ким Кардашьян топлесс снялась в рождественской рекламе

13 ноября 2023 18:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Копия Бейонсе: Ким Кардашьян топлесс снялась в рождественской рекламе
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бренд белья и одежды Skims выпустил рождественскую рекламную кампанию. Его основательница Ким Кардашьян традиционно выступила в промофотосессии главной моделью.

Об этом свидетельствуют фото в социальных сетях бренда.

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В этот раз съемка авторства Нади Ли Коэн была стилизована под ретрожурнал 80-х годов. Стилисты создали для Ким яркий образ того времени, включающий в себя яркий макияж поверх загара, начес и другие известные элементы. Также все обложки выполнены в приглушенных тонах.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

На одном из фото Ким предстала топлесс — ее грудь прикрывает лишь пара коньков, перебошеных через плечо. Благодаря фильтрам и макияжу подписчики звезды начали комментировать фотографии с вопросами, почему у звезды реалити-шоу удивительное сходство с певицей Бейонсе.

Несколько дней назад SKIMS объединил усилия с брендом Swarovski, чтобы разработать эксклюзивную коллекцию ювелирных изделий и белья для коррекции тела, украшенных кристаллами.

Ким призналась ELLE, что это сотрудничество было мечтой, поскольку оно "всегда было девушкой Swarovski".

"Кристаллы Swarovski и гламур бренда делают меня такой счастливой. Я надеюсь, что наши клиенты почувствуют то же самое, когда будут носить коллекцию. Я всегда хотела объединить дизайн ювелирных изделий и прет-а-порте, поэтому сочетание опыта Swarovski и инновационных тканей Skims имело смысл. Мне нравится сочетать спортивные вещи из хлопка с блеском и экстравагантностью платья, усыпанного кристаллами, с украшениями", — прокомментировала Ким.

Напомним, Ким Кардашьян подчеркнула невероятную фигуру кристаллами Swarovski в рекламе новой коллекции белья.

Ранее Ники Минаж с маленьким сыном украсила обложку Vogue.

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