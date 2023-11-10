Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Нікі Мінаж з маленьким сином прикрасила сторінки Vogue arrow

Нікі Мінаж з маленьким сином прикрасила сторінки Vogue

10 листопада 2023 13:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Нікі Мінаж з маленьким сином прикрасила сторінки Vogue
Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Нікі Мінаж знялась для нового випуску американського Vogue. 40-річна реперка позувала у фотосесії та дала інтерв'ю, в якому розповіла про те, як її змінило материнство та стосунки.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Реперка Нікі Мінаж розповіла відверто, як її змінило материнство

У матеріалі розповідається, що Нікі Мінаж ніколи не записувала реп, автором якого не була вона сама. Мінаж пояснила, що ніщо не може зрівнятися з проблемами, з якими вона стикалася до виходу дебютного альбому Pink Friday.

"Не знати, чи залишишся ти на мілині, не знати, чи станеш ти невдахою, немає нічого складнішого за це", — зізналася Мінаж.

 

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue
Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

 

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue
Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

 

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue
Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

 

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue
Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

 

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue
Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

 

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue
Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

 

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue
Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

 

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue
Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

В інтерв'ю Нікі заявила, що бути успішною людиною виявилося не менш складно:

"Люди, які досягають успіху в чомусь, намагаються, щоб це виглядало легко, але вони також мають справу з великим страхом підвести людей і підвести самих себе. Як тільки ви досягнете успіху, все, що ви скажете, може бути використане проти вас. Це як коли тебе заарештовують — буквально так почуваєшся у статусі знаменитості. Ти переходиш від сміху та жартів до усвідомлення того, що не всі розуміють твоє почуття гумору, не всім ти подобаєшся. І вони придумають, як надати негативного відтінку всьому, що ти робиш. Це боляче", — розповідає реперка.

Нікі сказала, що в глибині душі вірила, що "як тільки у неї з'явиться сім'я, то просто зникне бажання займатися музикою".

"Я завжди говорила людям: "Коли у мене буде дитина, я готуватиму для неї всі страви і пектиму печиво щодня". Можливо, підсвідомо я сподівалася, що зосереджуся тільки на тому, щоб бути матір'ю, і я з нетерпінням чекала на здійснення цієї ідеї. Це було схоже на полегшення. Але все відбувається не так, як ми плануємо, і я зрозуміла, що потрібно працювати", — заявила Мінаж напередодні виходу свого п'ятого студійного альбому Pink Friday 2.

Мінаж публічно не розкривала ім'я свого сина, якого вона народила 2020 року. Вона вважає за краще називати його Папа Ведмідь (Papa Bear).

Нагадаємо, колишня Джонні Деппа знялась топлес для модного журналу.

Раніше зірка "Венздей" прикрасила обкладинку Harper's Bazaar.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції - 80x80

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Актуальне по темі