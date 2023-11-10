Нікі Мінаж з маленьким сином прикрасила сторінки Vogue

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

Нікі Мінаж знялась для нового випуску американського Vogue. 40-річна реперка позувала у фотосесії та дала інтерв'ю, в якому розповіла про те, як її змінило материнство та стосунки.

Про це пише Vogue.

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У матеріалі розповідається, що Нікі Мінаж ніколи не записувала реп, автором якого не була вона сама. Мінаж пояснила, що ніщо не може зрівнятися з проблемами, з якими вона стикалася до виходу дебютного альбому Pink Friday.

"Не знати, чи залишишся ти на мілині, не знати, чи станеш ти невдахою, немає нічого складнішого за це", — зізналася Мінаж.

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Vogue

В інтерв'ю Нікі заявила, що бути успішною людиною виявилося не менш складно:

"Люди, які досягають успіху в чомусь, намагаються, щоб це виглядало легко, але вони також мають справу з великим страхом підвести людей і підвести самих себе. Як тільки ви досягнете успіху, все, що ви скажете, може бути використане проти вас. Це як коли тебе заарештовують — буквально так почуваєшся у статусі знаменитості. Ти переходиш від сміху та жартів до усвідомлення того, що не всі розуміють твоє почуття гумору, не всім ти подобаєшся. І вони придумають, як надати негативного відтінку всьому, що ти робиш. Це боляче", — розповідає реперка.

Нікі сказала, що в глибині душі вірила, що "як тільки у неї з'явиться сім'я, то просто зникне бажання займатися музикою".

"Я завжди говорила людям: "Коли у мене буде дитина, я готуватиму для неї всі страви і пектиму печиво щодня". Можливо, підсвідомо я сподівалася, що зосереджуся тільки на тому, щоб бути матір'ю, і я з нетерпінням чекала на здійснення цієї ідеї. Це було схоже на полегшення. Але все відбувається не так, як ми плануємо, і я зрозуміла, що потрібно працювати", — заявила Мінаж напередодні виходу свого п'ятого студійного альбому Pink Friday 2.

Мінаж публічно не розкривала ім'я свого сина, якого вона народила 2020 року. Вона вважає за краще називати його Папа Ведмідь (Papa Bear).

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