Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Король Чарльз та Камілла презентували різдвяну листівку — фото arrow

Король Чарльз та Камілла презентували різдвяну листівку — фото

8 грудня 2024 22:49
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Монархи Чарльз та Камілла презентували різдвяну листівку — фото
Монархи Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Фото: Instagram/theroyalfamily
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Напередодні Різдва члени британської королівської родини презентують особливі святкові тематичні листівки. Першими цього року свою фотографію показали король Чарльз III з дружиною, королевою Каміллою.

Про це повідомляє видання Hello.

Читайте також:

Різдвяна листівка Чарльза та Камілли

Портрет Чарльза і Камілли був зроблений у садах Букінгемського палацу ще у квітні цього року. Король Великої Британії одягнений у світло-сірий костюм із синьою краваткою в горошок, а його дружина позує в сукні кольору індиго від Fiona Clare із золотими сережками.

"Бажаємо вам щасливого Різдва та Нового року", — лаконічно розташований текст привітання ліворуч від портрета.

Зображення є частиною серії фото, які зробила Міллі Пілкінгтон. Один зі знімків було випущено на честь річниці коронації монарха в травні минулого року. Фотографії також збіглися з іншою річницею. Вони були зроблені вранці 10 квітня — через день після того, як Чарльз і Камілла відсвяткували 19 років шлюбу.

Щодо 2024-го, то це був важкий рік для королівської родини на тлі того, що діагнози раку у короля та принцеси Уельської були підтверджені майже одночасно. Кейт Міддлтон закінчила хіміотерапію у вересні, тоді як Чарльз все ще лікується амбулаторно.

Очікується, що цього року король і королева знову приймуть королівську родину в Сандрінгемі на Різдво, а Віндзори прийдуть на церковну службу 25 грудня в церкву Святої Марії Магдалини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон з родиною відвідала різдвяний концерт. Також ми розповідали, що королева Камілла на тлі хвороби розповіла про свій стан здоров'я.

листівки Різдво король Чарльз ІІІ королівська родина Королева Камілла Велика Британія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:03 Диригент Української Капели у США пояснив таїнство Різдва

22:33 Диякон намагався оскаржити штраф ТЦК — рішення суду

22:06 На Одещині чоловік ухилявся від служби, бо боявся війни

21:44 Синоптики повідомили, чого варто остерігатися завтра

21:13 У Бердичеві хлопець продавав заборонені препарати — рішення суду

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

21:12 У Харкові біля відділення поліції пролунав потужний вибух

20:42 Стало відомо, де перебуває сирійський диктатор Асад

20:26 УБД можуть платити менше за комуналку — як отримати знижку

20:24 Відключатимуть усі групи — графіки світла на завтра в Одесі

19:56 Асад втік з Сирії за вказівками росіян — деталі від ГУР

23:03 Диригент Української Капели у США пояснив таїнство Різдва

22:33 Диякон намагався оскаржити штраф ТЦК — рішення суду

22:06 На Одещині чоловік ухилявся від служби, бо боявся війни

21:44 Синоптики повідомили, чого варто остерігатися завтра

21:13 У Бердичеві хлопець продавав заборонені препарати — рішення суду

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

21:12 У Харкові біля відділення поліції пролунав потужний вибух

20:42 Стало відомо, де перебуває сирійський диктатор Асад

20:26 УБД можуть платити менше за комуналку — як отримати знижку

20:24 Відключатимуть усі групи — графіки світла на завтра в Одесі

19:56 Асад втік з Сирії за вказівками росіян — деталі від ГУР

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника