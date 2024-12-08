Монархи Чарльз та Камілла презентували різдвяну листівку — фото

Монархи Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Фото: Instagram/theroyalfamily

Напередодні Різдва члени британської королівської родини презентують особливі святкові тематичні листівки. Першими цього року свою фотографію показали король Чарльз III з дружиною, королевою Каміллою.

Про це повідомляє видання Hello.

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Різдвяна листівка Чарльза та Камілли

Портрет Чарльза і Камілли був зроблений у садах Букінгемського палацу ще у квітні цього року. Король Великої Британії одягнений у світло-сірий костюм із синьою краваткою в горошок, а його дружина позує в сукні кольору індиго від Fiona Clare із золотими сережками.

"Бажаємо вам щасливого Різдва та Нового року", — лаконічно розташований текст привітання ліворуч від портрета.

Зображення є частиною серії фото, які зробила Міллі Пілкінгтон. Один зі знімків було випущено на честь річниці коронації монарха в травні минулого року. Фотографії також збіглися з іншою річницею. Вони були зроблені вранці 10 квітня — через день після того, як Чарльз і Камілла відсвяткували 19 років шлюбу.

Щодо 2024-го, то це був важкий рік для королівської родини на тлі того, що діагнози раку у короля та принцеси Уельської були підтверджені майже одночасно. Кейт Міддлтон закінчила хіміотерапію у вересні, тоді як Чарльз все ще лікується амбулаторно.

Очікується, що цього року король і королева знову приймуть королівську родину в Сандрінгемі на Різдво, а Віндзори прийдуть на церковну службу 25 грудня в церкву Святої Марії Магдалини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон з родиною відвідала різдвяний концерт. Також ми розповідали, що королева Камілла на тлі хвороби розповіла про свій стан здоров'я.