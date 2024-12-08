Монархи Чарльз и Камилла представили рождественскую открытку — фото

Монархи Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Фото: Instagram/theroyalfamily

В канун Рождества члены британской королевской семьи представляют особые праздничные тематические открытки. Первыми в этом году свою фотографию показали король Чарльз III с супругой, королевой Камиллой.

Об этом сообщает издание Hello.

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Рождественская открытка Чарльза и Камиллы

Портрет Чарльза и Камиллы был сделан в садах Букингемского дворца в апреле этого года. Король Великобритании одет в светло-серый костюм с синим галстуком в горошек, а его жена позирует в платье цвета индиго от Fiona Clare с золотыми серьгами.

"Желаем вам счастливого Рождества и Нового года", — лаконично расположен текст поздравления слева от портрета.

Изображение является частью серии фото, сделанных Милли Пилкингтон. Один из снимков был выпущен в честь годовщины коронации монарха в мае прошлого года. Фотографии также совпали с другой годовщиной. Они были сделаны утром 10 апреля — через день после того, как Чарльз и Камилла отпраздновали 19 лет брака.

Что касается 2024-го, то это был тяжелый год для королевской семьи на фоне того, что диагнозы рака у короля и принцессы Уэльской были подтверждены почти одновременно. Кейт Миддлтон закончила химиотерапию в сентябре, в то время как Чарльз все еще лечится амбулаторно.

Ожидается, что в этом году король и королева снова примут королевскую семью в Сандрингеме на Рождество, а Виндзоры придут на церковную службу 25 декабря в церковь Святой Марии Магдалины.

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон с семьей посетила рождественский концерт. Также мы рассказывали, что королева Камилла на фоне болезни рассказала о своем состоянии здоровья.