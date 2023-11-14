Король хіп-хопу — Ді Капріо на власному дні народженні зачитав реп 90-х
Леонардо Ді Капріо підготував сюрприз під час вечірки з нагоди святкуванні свого 49-го дня народження в Беверлі-Гіллз. 49-річний актор зачитав реп і станцював перед зірковим натовпом, який зібрався в приватній резиденції.
Про це пише Daily Mail.
Ді Капріо спробував себе у ролі репера
Лео посадили на стілець під час святкування, а потім він зачитав реп, трек DWYCK 1994 року від Gang Starr і Nice & Smooth. Виконавець головної ролі в "Титаніку" під час святкування був буденно вдягнутий: у чорну футболку, джинси та бейсболку. Виступ відбувся у прикрашеній кімнаті, повній повітряних кульок, а компанія знаменитостей гуляла до ранку.
До актора приєдналася нова дівчина Вітторія Черетті, а також Бейонсе та чоловік Джей Зі, Леді Гага та Кім Кардаш’ян. Також на святкуванні з нагоди дня народження були Сальма Гайєк, Кріс Рок, Кейт Бекінсейл, Зої Кравіц і Ченнінг Татум, Ріта Ора, Зої Салдана і Снуп Догг.
Не обійшлося і без конфузу на вечірці. Колишню кохану Леонардо Ді Капріо Вікторію Ламас не пустили на зіркову вечірку актора. Ламас бачили, як вона наближалася до резиденції, але не увійшла до неї.
Ламас — дочка актора Лоренцо Ламаса і моделі Шони Сенд. Наприкінці минулого року актрису-художницю пов’язували романтичні стосунки з актором Ді Капріо. Їх бачили на прогулянці в Голлівуді, Каліфорнія, 20 грудня 2022 року, коли йому одночасно приписували стосунки з 28-річною супермоделлю Джіджі Хадід.
Ламас, яка має понад 37,6 тис. підписників в Instagram, народилася 24 квітня 1999 року, менш ніж через два роки після того, як у грудні 1997 року в кінотеатрах вийшов відомий фільм Ді Капріо "Титанік".
На рахунку Ламас шість акторських робіт, включаючи появу в таких фільмах, як "Поговоримо потім" і "Таємна особистість", короткометражному фільмі Two Niner і телешоу Secret Identity.
Ді Капріо, який має репутацію лише знайомства з жінками віком до 25 років, та його нову обраницю Вітторію Черетті вперше помітили в серпні, коли їх побачили разом у Санта-Барбарі, Каліфорнія. Потім пару знову помітили разом на початку вересня, вони танцювали та цілувалися на Ібіці.
Нагадаємо, наречена Ді Капріо знялась у стильній фотосесії відомого бренду.
Раніше Ді Капріо з супермодельною подружкою на змогли стримати почуттів на вечірці.
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