Король хіп-хопу — Ді Капріо на власному дні народженні зачитав реп 90-х

Актора Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

Леонардо Ді Капріо підготував сюрприз під час вечірки з нагоди святкуванні свого 49-го дня народження в Беверлі-Гіллз. 49-річний актор зачитав реп і станцював перед зірковим натовпом, який зібрався в приватній резиденції.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Ді Капріо спробував себе у ролі репера

Лео посадили на стілець під час святкування, а потім він зачитав реп, трек DWYCK 1994 року від Gang Starr і Nice & Smooth. Виконавець головної ролі в "Титаніку" під час святкування був буденно вдягнутий: у чорну футболку, джинси та бейсболку. Виступ відбувся у прикрашеній кімнаті, повній повітряних кульок, а компанія знаменитостей гуляла до ранку.

До актора приєдналася нова дівчина Вітторія Черетті, а також Бейонсе та чоловік Джей Зі, Леді Гага та Кім Кардаш’ян. Також на святкуванні з нагоди дня народження були Сальма Гайєк, Кріс Рок, Кейт Бекінсейл, Зої Кравіц і Ченнінг Татум, Ріта Ора, Зої Салдана і Снуп Догг.

Не обійшлося і без конфузу на вечірці. Колишню кохану Леонардо Ді Капріо Вікторію Ламас не пустили на зіркову вечірку актора. Ламас бачили, як вона наближалася до резиденції, але не увійшла до неї.

Вікторія Ламас. Фото: BACKGRID

Ламас — дочка актора Лоренцо Ламаса і моделі Шони Сенд. Наприкінці минулого року актрису-художницю пов’язували романтичні стосунки з актором Ді Капріо. Їх бачили на прогулянці в Голлівуді, Каліфорнія, 20 грудня 2022 року, коли йому одночасно приписували стосунки з 28-річною супермоделлю Джіджі Хадід.

Ламас, яка має понад 37,6 тис. підписників в Instagram, народилася 24 квітня 1999 року, менш ніж через два роки після того, як у грудні 1997 року в кінотеатрах вийшов відомий фільм Ді Капріо "Титанік".

На рахунку Ламас шість акторських робіт, включаючи появу в таких фільмах, як "Поговоримо потім" і "Таємна особистість", короткометражному фільмі Two Niner і телешоу Secret Identity.

Ді Капріо, який має репутацію лише знайомства з жінками віком до 25 років, та його нову обраницю Вітторію Черетті вперше помітили в серпні, коли їх побачили разом у Санта-Барбарі, Каліфорнія. Потім пару знову помітили разом на початку вересня, вони танцювали та цілувалися на Ібіці.

Нагадаємо, наречена Ді Капріо знялась у стильній фотосесії відомого бренду.

Раніше Ді Капріо з супермодельною подружкою на змогли стримати почуттів на вечірці.