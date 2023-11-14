Король хип-хопа — Ди Каприо на своем дне рождения зачитал рэп 90-х

Актера Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

Леонардо Ди Каприо подготовил сюрприз во время вечеринки по случаю празднования своего 49-го дня рождения в Беверли-Хиллз. 49-летний актер зачитал рэп и станцевал перед звездной толпой, собравшейся в частной резиденции.

Об этом пишет Daily Mail.

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Лео посадили на стул во время празднования, а затем он зачитал рэп, трек DWYCK 1994 от Gang Starr и Nice & Smooth. Исполнитель главной роли в "Титанике" во время празднования был одет буднечно: в черную футболку, джинсы и бейсболку. Выступление состоялось в украшенной комнате, полной воздушных шаров, а компания знаменитостей гуляла до утра.

К актеру присоединилась новая девушка Виттория Черетти, а также Бейонсе и муж Джей Зи, Леди Гага и Ким Кардашьян. Также на праздновании по случаю дня рождения были Сальма Хайек, Крис Рок, Кейт Бекинсейл, Зои Кравиц и Ченнинг Татум, Рита Ора, Зои Салдана и Снуп Догг.

Не обошлось и без конфуза на вечеринке. Бывшую любимую Леонардо Ди Каприо Викторию Ламас не пустили на звездную вечеринку актера. Ламас видели, как она приближалась к резиденции, но не вошла в нее.

Виктория Ламас. Фото: BACKGRID

Ламас — дочь актера Лоренцо Ламаса и модели Шоны Сэнд. В конце прошлого года актрису-художницу связывали романтические отношения с актером Ди Каприо. Их видели на прогулке в Голливуде, Калифорния, 20 декабря 2022 года, когда ему одновременно приписывали отношения с 28-летней супермоделью Джиджи Хадид.

Ламас, которая имеет более 37,6 тыс. подписчиков в Instagram, родилась 24 апреля 1999 года, менее чем через два года после того, как в декабре 1997 года в кинотеатрах вышел знаменитый фильм Ди Каприо "Титаник".

На счету Ламас шесть актерских работ, включая появление в таких фильмах, как "Поговорим потом" и "Тайная личность", короткометражном фильме Two Niner и телешоу Secret Identity.

Ди Каприо, который имеет репутацию знакомства исключительно с женщинами до 25 лет, и его новую избранницу Витторию Черетти впервые заметили вместе в Санта-Барбаре, Калифорния. Затем пару снова видели вместе в начале сентября, они танцевали и целовались на Ибице.

Напомним, невеста Ди Каприо снялась в стильной фотосессии известного бренда.

Ранее Ди Каприо с супермодельной подружкой не смогли сдержать чувств на вечеринке.