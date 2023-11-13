Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Леонардо Ді Капріо відзначив 49-й день народження у компанії Леді Гаги та Snoop Dogg arrow

Леонардо Ді Капріо відзначив 49-й день народження у компанії Леді Гаги та Snoop Dogg

13 листопада 2023 11:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Леонардо Ді Капріо відзначив 49-й день народження у компанії Леді Гаги та Snoop Dogg
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Леонардо Ді Капріо влаштував вечірку з нагоди 49-го дня народження. Актор зібрав зіркових друзів на закритому заході.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Зірковий десант на дні народження Ді Капріо

Кім Кардашьян була серед знаменитостей, які відвідали день народження зірки "Титаніка" в приватній резиденції в Беверлі-Гіллз. 43-річна зірка була помічена на виході з вечірки в чорному вбранні без рукавів.

Леонардо вдалося уникнути фотографування. Але, за словами інсайдерів, його нова дівчина Вітторія Черетті не розставалася з ним весь вечір: "вони були ласкаві та цілувалися всю ніч".

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

 

Співачка Леді Гага. Фото: BACKGRID
Співачка Леді Гага. Фото: BACKGRID

 

Акторка Сальма Гайєк. Фото: BACKGRID
Акторка Сальма Гайєк. Фото: BACKGRID

 

Акторка Кейт Бекінсейл. Фото: BACKGRID
Акторка Кейт Бекінсейл. Фото: BACKGRID

 

Акторка Зої Солдана. Фото: BACKGRID
Акторка Зої Солдана. Фото: BACKGRID

 

Акторка Олівія Вайлд. Фото: BACKGRID

 

Репер Snoop Dogg. Фото: BACKGRID
Репер Snoop Dogg. Фото: BACKGRID

Серед інших знаменитостей на вечірці були зірки House of Gucci Леді Гага і Сальма Гаєк. Олівія Уайлд, Бейонсе з чоловіком Джей-Зі, Кейт Бекінсейл, Ріта Ора, Зої Салдана та Снуп Догг. Зої Салдана приєдналася до чоловіка Марко Перего.

На святкуванні Ді Капріо навіть "підняли та носили по кімнаті", як пише People. За даними видання, Лео та його друзі-зірки весело проводили час до 4:00 ранку.

 

Екс-наречена актора Вікторія Ламас. Фото: BACKGRID

За межами вечірки була досить незручна сцена, коли колишній коханій актора Вікторії Ламас було відмовлено у вході на подію, де був "суворо дотриманий" список VIP-гостей.

Раніше цього місяця повідомлялося, що Лео не може жити без нової дівчини Вітторії Черетті, якій у червні виповниться 26 років. Інсайдери стверджують, що тепер він зустрічається виключно з нею, оскільки вона володіє "всіми якостями, які він шукає в партнерці".

Ді Капріо, який має репутацію лише знайомства з жінками віком до 25 років, та італійську красуню вперше бачили в серпні у Санта-Барбарі, Каліфорнія. Потім пару знову помітили разом на початку вересня, вони танцювали та цілувалися на Ібіці.

Раніше експодружка Ді Капріо пройшлася подіумом з його нареченою на показі Chanel. 

Нагадаємо, легендарний костюм Ді Капріо з "Титаніка" виставили на продаж за шалені гроші.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі