Леонардо Ді Капріо відзначив 49-й день народження у компанії Леді Гаги та Snoop Dogg

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

Леонардо Ді Капріо влаштував вечірку з нагоди 49-го дня народження. Актор зібрав зіркових друзів на закритому заході.

Про це пише Daily Mail.

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Кім Кардашьян була серед знаменитостей, які відвідали день народження зірки "Титаніка" в приватній резиденції в Беверлі-Гіллз. 43-річна зірка була помічена на виході з вечірки в чорному вбранні без рукавів.

Леонардо вдалося уникнути фотографування. Але, за словами інсайдерів, його нова дівчина Вітторія Черетті не розставалася з ним весь вечір: "вони були ласкаві та цілувалися всю ніч".

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

Співачка Леді Гага. Фото: BACKGRID

Акторка Сальма Гайєк. Фото: BACKGRID

Акторка Кейт Бекінсейл. Фото: BACKGRID

Акторка Зої Солдана. Фото: BACKGRID

Акторка Олівія Вайлд. Фото: BACKGRID

Репер Snoop Dogg. Фото: BACKGRID

Серед інших знаменитостей на вечірці були зірки House of Gucci Леді Гага і Сальма Гаєк. Олівія Уайлд, Бейонсе з чоловіком Джей-Зі, Кейт Бекінсейл, Ріта Ора, Зої Салдана та Снуп Догг. Зої Салдана приєдналася до чоловіка Марко Перего.

На святкуванні Ді Капріо навіть "підняли та носили по кімнаті", як пише People. За даними видання, Лео та його друзі-зірки весело проводили час до 4:00 ранку.

Екс-наречена актора Вікторія Ламас. Фото: BACKGRID

За межами вечірки була досить незручна сцена, коли колишній коханій актора Вікторії Ламас було відмовлено у вході на подію, де був "суворо дотриманий" список VIP-гостей.

Раніше цього місяця повідомлялося, що Лео не може жити без нової дівчини Вітторії Черетті, якій у червні виповниться 26 років. Інсайдери стверджують, що тепер він зустрічається виключно з нею, оскільки вона володіє "всіми якостями, які він шукає в партнерці".

Ді Капріо, який має репутацію лише знайомства з жінками віком до 25 років, та італійську красуню вперше бачили в серпні у Санта-Барбарі, Каліфорнія. Потім пару знову помітили разом на початку вересня, вони танцювали та цілувалися на Ібіці.

Раніше експодружка Ді Капріо пройшлася подіумом з його нареченою на показі Chanel.

Нагадаємо, легендарний костюм Ді Капріо з "Титаніка" виставили на продаж за шалені гроші.