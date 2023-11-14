Наречена Ді Капріо знялась у стильній фотосесії відомого бренду

Вітторія Черетті з Анок Яй. Фото: instagram.com/michaelkors/

Модель Вітторія Черетті знялася у новій рекламі бренду Michael Kors. Компанію супермоделі та дівчині Леонардо Ді Капріо склала Анок Яй.

Фото зі зйомки з'явились у соціальних мережах бренду.

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Моделі приміряли образи з останньої осінньо-зимової колекції модного будинку, натхненної нью-йоркським Грінвіч-Вілліджем 1970-х років, та показали поєднання богемної розкоші з духом життя великого міста.

Вітторія Черетті з Анок Яй. Фото: instagram.com/michaelkors/

Вітторія Черетті з Анок Яй. Фото: instagram.com/michaelkors/

Вітторія і Анок позували в об'єктиві модних фотографів Інес ван Ламсвеерде і Вінуд Матадін у білій шубі і сукні з бахромою бронзового відтінку, блискучих комбінезонах з паєтками та з масивними сумками в руках.

Нещодавно Леонардо Ді Капріо влаштував вечірку з нагоди 49-го дня народження, зібравши натовп зірок фільмів, музики та навіть реаліті-шоу.

Кім Кардашьян була серед знаменитостей, які відвідали день народження зірки "Титаніка" в приватній резиденції в Беверлі-Гіллз. Леонардо вдалося уникнути фотографів, також до нього приєдналася його нова дівчина Вітторія Черетті. Серед інших знаменитостей на вечірці були зірки House of Gucci Леді Гага і Сальма Гаєк, Кріс Рок, Олівія Уайлд, Бейонсе з чоловіком Джей-Зі, Кейт Бекінсейл, Ріта Ора, Зої Салдана та Снуп Догг.

Нагадаємо, Ді Капріо з супермодельною подружкою на змогли стримати почуттів на вечірці.