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Красуня з 70-х — наречена Ді Капріо знялась у стильній фотосесії відомого бренду

14 листопада 2023 13:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наречена Ді Капріо знялась у стильній фотосесії відомого бренду
Вітторія Черетті з Анок Яй. Фото: instagram.com/michaelkors/
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Модель Вітторія Черетті знялася у новій рекламі бренду Michael Kors. Компанію супермоделі та дівчині Леонардо Ді Капріо склала Анок Яй.

Фото зі зйомки з'явились у соціальних мережах бренду.

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Моделі приміряли образи з останньої осінньо-зимової колекції модного будинку, натхненної нью-йоркським Грінвіч-Вілліджем 1970-х років, та показали поєднання богемної розкоші з духом життя великого міста.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вітторія Черетті з Анок Яй. Фото: instagram.com/michaelkors/
Вітторія Черетті з Анок Яй. Фото: instagram.com/michaelkors/

 

Вітторія Черетті з Анок Яй. Фото: instagram.com/michaelkors/
Вітторія Черетті з Анок Яй. Фото: instagram.com/michaelkors/

Вітторія і Анок позували в об'єктиві модних фотографів Інес ван Ламсвеерде і Вінуд Матадін у білій шубі і сукні з бахромою бронзового відтінку, блискучих комбінезонах з паєтками та з масивними сумками в руках.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нещодавно Леонардо Ді Капріо влаштував вечірку з нагоди 49-го дня народження, зібравши натовп зірок фільмів, музики та навіть реаліті-шоу.

Кім Кардашьян була серед знаменитостей, які відвідали день народження зірки "Титаніка" в приватній резиденції в Беверлі-Гіллз. Леонардо вдалося уникнути фотографів, також до нього приєдналася його нова дівчина Вітторія Черетті. Серед інших знаменитостей на вечірці були зірки House of Gucci Леді Гага і Сальма Гаєк, Кріс Рок, Олівія Уайлд, Бейонсе з чоловіком Джей-Зі, Кейт Бекінсейл, Ріта Ора, Зої Салдана та Снуп Догг.

Нагадаємо, Ді Капріо з супермодельною подружкою на змогли стримати почуттів на вечірці.

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