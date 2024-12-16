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Король лев Муфаса и Рождество на Аляске — громкие кинопремьеры

16 декабря 2024 23:00
Евгений Берестюк - Редактор
Король лев Муфаса, Рождество на Аляске и другие громкие премьеры в кинотеатрах
Постер фильма "Муфаса: Король Лев". Фото: Instagram/lionking
Евгений Берестюк - Редактор

На этой неделе в украинский кинопрокат выходят шесть фильмов. Среди них, в частности, приквел анимационной ленты "Король Лев" и романтическая канадская комедия о Рождестве на Аляске.

Новини.LIVE расскажет подробнее о киноновинках.

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Муфаса: Король Лев (США)

Приключенческая драма является одновременно продолжением мультфильма "Король Лев" 2019 и его приквелом. Режиссером проекта стал Барри Дженкинс, для которого это первый анимационный фильм в его карьере.

По сюжету, у короля Симбы родился сын. Юный львенок тоже когда-нибудь станет лидером, поэтому должен хорошо знать историю своего рода. Когда-то давно маленький и беззащитный львенок-сирота искал кого-то, кто бы дал ему убежище. Новая семья нашлась. Мальчика по имени Муфаса приняли и воспитали как родного сына в семье тогдашнего короля.

Крейвен-охотник (США)

Фантастический приключенческий боевик — новый фильм в киновселенной Человека Паука от Sony. Суперзлодея придумали Стэн Ли и Стив Дитко. Персонаж впервые появился на страницах комиксов в 1964 году как противник Человека Паука.

По сюжету опытный охотник Крейвен не жалеет ни усилий, ни времени, когда задумал выследить и убить свою добычу. Но речь не о животных — его жертвами становятся люди. В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Ариана ДеБос, Фред Гегингер, Алессандро Нивола, Рассел Кроу.

Черное такси (США)

По сюжету ужасов, в конце ужина с друзьями Патрик, который привык все контролировать, объявил о помолвке с Энн. Это огорчило и смутило не только девушку, но и ее подругу, давно советовавшую Энн уйти от парня. Деспотический Патрик настоял на том, что будет ехать домой вместе с Энн, хотя она предпочла бы вернуться домой сама.

Таксист, к которому они сели в машину, сначала пытался шутить и развлекать своих пассажиров — настолько очевидным было напряжение между Энн и Патриком. Впрочем, дальше все пошло кувырком. В главных ролях: Ник Фрост, Синново Карлсен, Люк Норрис, Джордж Букари, Тилли Вудворд.

Рождество на Аляске (Канада)

По сюжету ромкома два журналиста, Меган и Оливер, претендуют на одно повышение. Они конкуренты. С приближением зимних праздников Меган принялась исполнять список рождественских желаний своего маленького сына. Тем временем Оливер переживает не лучшие времена своего брака и вместе с сыном отправляется в гости к сестре.

4 дня до Рождества (Испания, Великобритания, Канада)

В мультфильме улицы городов сияют огнями гирлянд и отовсюду раздается праздничная музыка. В домах продолжаются последние приготовления перед праздниками. Занятой в эти дни и Санта. Приближается ночь, когда ему предстоит доставить подарки множеству детей. Впрочем, за 4 дня до праздника Санта падает и ударяется головой.

Древний демон: Последнее дыхание (Таиланд)

Фэнтезийная мелодрама и ужасы — продолжение одноименного фильма, вышедшего на экраны в 2019 году. Сюжетная линия обоих фильмов построена на легенде, совместной для стран Юго-Восточной Азии. Древние мифы рассказывают о женщинах, которые каждую ночь превращаются в привидений.

Их головы вместе с внутренними органами отделяются от тел и рыскают по окрестностям в поисках пищи. В главных ролях: Чанья Макклори, Критсанапум Пибулсонграмма, Пол Спуррье, Крисада Сукосол Хлоп.

Напомним, ранее мы писали, что какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали о пятерке фильмов, котоыре сейчас собирают миллионы долларов в прокате США.

кино мультфильмы Голливуд кинотеатры Рождество

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