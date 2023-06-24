Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Король ужасов" Стивен Кинг прокомментировал военный бунт в России и вспомнил Путина arrow

"Король ужасов" Стивен Кинг прокомментировал военный бунт в России и вспомнил Путина

24 июня 2023 18:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Король ужасов" Стивен Кинг прокомментировал военный бунт в России и вспомнил Путина
Писатель Стивен Кинг. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

К России сейчас приковано внимание всего мира. В ночь на 24 июня наемники террористической ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина заняли административные и военные объекты во многих городах РФ. Главарь оккупантов начал вооруженное восстание в России. На это отреагировал друг Украины, американский писатель Стивен Кинг.

Соответствующее сообщение появилось в его Twiiter.

Читайте также:

Кинг о Путине

75-летний "король ужасов" лаконично, но одновременно и метко метаморфно прокомментировал восстание ЧВК "Вагнер", деятельность которой лично утвердил диктатор Путин.

"Путин посеял ветер. Теперь он должен пожинать вихрь. Слава Украине", — написал легендарный писатель.

Скриншот: Twitter/StephenKing

За несколько часов публикацию писателя посмотрели более 2,5 млн пользователей соцсетей. А свои лайки поставили почти 60 тысяч пользователей платформы.

Кинг поддерживает Украину

В первые дни полномасштабной войны Стивен опубликовал фото, на котором позирует в футболке с принтом в виде сине-желтого цвета. А также с цитатой: "Я поддерживаю Украину".

В марте 2022 года "король ужасов" остановил печать и продажу своих книг на территории России. И это при этом, что доход с этого рынка Кинг получал один из самых больших в мире. Последней книгой, выпущенной в РФ, стал детектив "Билли Саммерс".

Также Стивен Кинг высказался о подрыве Крымского моста в октябре прошлого года. Писатель отметил, что россияне не имеют права называть это "терроризмом", после всего, что натворили в Украине.

Писатель Стивен Кинг. Фото: Twitter/StephenKing

Напомним, ранее мы писали, что актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов спародировал главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина. Также мы рассказывали, что пропутинского продюсера Иосифа Пригожина атаковали в соцсетях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас