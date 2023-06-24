"Король ужасов" Стивен Кинг прокомментировал военный бунт в России и вспомнил Путина

Писатель Стивен Кинг. Фото: Google

К России сейчас приковано внимание всего мира. В ночь на 24 июня наемники террористической ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина заняли административные и военные объекты во многих городах РФ. Главарь оккупантов начал вооруженное восстание в России. На это отреагировал друг Украины, американский писатель Стивен Кинг.

Соответствующее сообщение появилось в его Twiiter.

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75-летний "король ужасов" лаконично, но одновременно и метко метаморфно прокомментировал восстание ЧВК "Вагнер", деятельность которой лично утвердил диктатор Путин.

"Путин посеял ветер. Теперь он должен пожинать вихрь. Слава Украине", — написал легендарный писатель.

Скриншот: Twitter/StephenKing

За несколько часов публикацию писателя посмотрели более 2,5 млн пользователей соцсетей. А свои лайки поставили почти 60 тысяч пользователей платформы.

Кинг поддерживает Украину

В первые дни полномасштабной войны Стивен опубликовал фото, на котором позирует в футболке с принтом в виде сине-желтого цвета. А также с цитатой: "Я поддерживаю Украину".

В марте 2022 года "король ужасов" остановил печать и продажу своих книг на территории России. И это при этом, что доход с этого рынка Кинг получал один из самых больших в мире. Последней книгой, выпущенной в РФ, стал детектив "Билли Саммерс".

Также Стивен Кинг высказался о подрыве Крымского моста в октябре прошлого года. Писатель отметил, что россияне не имеют права называть это "терроризмом", после всего, что натворили в Украине.

Писатель Стивен Кинг. Фото: Twitter/StephenKing

Напомним, ранее мы писали, что актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов спародировал главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина. Также мы рассказывали, что пропутинского продюсера Иосифа Пригожина атаковали в соцсетях.