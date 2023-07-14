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Королева Камілла не отримує зарплату: чому так вийшло

14 липня 2023 08:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Королева Камілла не отримує зарплату: чому так вийшло
Королева Великої Британії Камілла. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

До фінансів членів британської королівської родини прикута увага суспільства. Платники податків хочуть знати, скільки отримує король Чарльз III та його родичі. Втім, виявилось, королеві Каміллі не виплачують так званий річний дохід. 

Про це повідомляє видання Bild.

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На відміну від свого свекра, принца Філіпа, який помер 2021-го, Камілла не отримує власного державного доходу. Для прикладу, парламент Сполученого Королівства виплачував чоловікові королеви Єлизавети II 420 тисяч євро на рік.

"Королева Камілла не отримуватиме окремого річного доходу. Її діяльність фінансується з "Суверенного гранту", державного банку для виконання завдань королівської сім'ї", — йдеться в опублікованому звіті Рахункової палати Великої Британії. 

При житті, принц Філіп був призначений фінансувати королівську сім'ю. Щоб платити Каміллі зарплату, їй потрібен новий закон. Рахункова палата очікує, що витрати на монархію продовжуватимуть зростати. Нещодавно представники королівської родини оголосили, що витрати у 2022/23 роках зросли другий рік поспіль — на п’ять відсотків, до 125 мільйонів євро. Причини цього — зміна престолу, інфляція та довготривалий ремонт Букінгемського палацу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що королівська родина оприлюднила річну зарплату принца Вільяма. Також ми розповідали, що зробила Кейт Міддлтон після скандального інтерв'ю Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі.

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