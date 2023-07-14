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Королева Камилла не получает зарплату: почему так получилось

14 июля 2023 08:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Королева Камилла не получает зарплату: почему так получилось
Королева Великобритании Камилла. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

К финансам членов британской королевской семьи приковано внимание общества. Налогоплательщики хотят знать, сколько получает король Чарльз III и его родственники. Впрочем, оказалось, что королеве Камилле не выплачивают так называемый годовой доход.

Об этом сообщает издание Bild.

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В отличие от своего свекра, умершего в 2021-м, принца Филиппа, Камилла не получает собственного государственного дохода. Например, парламент Соединенного Королевства выплачивал мужу королевы Елизаветы II 420 тысяч евро в год.

"Королева Камилла не будет получать отдельный годовой доход. Ее деятельность финансируется из "Суверенного гранта", государственного банка для выполнения задач королевской семьи", — говорится в опубликованном отчете Счетной палаты Великобритании.

При жизни принц Филипп был назначен финансировать королевскую семью. Чтобы платить Камилле зарплату, ей нужен новый закон. Счетная палата ожидает, что расходы на монархию будут расти. Недавно представители королевской семьи объявили, что расходы в 2022/23 годах выросли второй год подряд — на пять процентов до 125 миллионов евро. Причины тому — смена престола, инфляция и длительный ремонт Букингемского дворца.

Напомним, ранее мы писали, что королевская семья обнародовала годовую зарплату принца Уильяма. Также мы рассказывали, что сделала Кейт Миддлтон после скандального интервью Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

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